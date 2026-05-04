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屏東與帛琉締結文化盟約 打造南島外交新篇章

2026/05/04 16:56

屏東原民館與帛琉國家博物館簽署交流協定，由縣長周春米與帛琉國家物館長Olympia E. Morei-Remengesau簽署。（記者葉永騫攝）屏東原民館與帛琉國家博物館簽署交流協定，由縣長周春米與帛琉國家物館長Olympia E. Morei-Remengesau簽署。（記者葉永騫攝）

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏菸1936文化基地原住館與帛琉國家博物館舉辦年度特展「Calrisi－承為自然」跨國聯展，今天並由屏東縣長周春米與帛琉國家博物館（BNM）館長 Olympia E. Morei-Remengesau簽署MOU ，讓台灣屏東與帛琉正式締結文化盟約，譜寫南島外交新篇章。

帛琉藝術家展出的作品。（記者葉永騫攝）帛琉藝術家展出的作品。（記者葉永騫攝）

這次特展「Calrisi/ Calisi」在魯凱、排灣族語中意為「線」，象徵指引與連結，為南島民族「承襲自然」的動態實踐，這次共展出木雕刻痕、編織經緯兩大項目，展出帛琉傳統建築 （Bai） 建築師暨故事板雕刻大師 Bruce Ngirkuteling 作品，與屏東泰武鄉排灣族木雕文資保存者沈安日、沈萬順，以及霧台鄉工藝家巴勤發，透過充滿力道的刻鑿，看見兩地對自然與家族榮耀的相似語彙。

帛琉國家級編織代表 Juliana Ngikleb，則展示其精湛的林投葉與椰子葉編織技術；台灣端則由國家級排灣族傳統織布文資保存者許春美、縣級保存者蔣梅貞，以及工藝家羅達成、莊錦美、河蘭英等，共同展現南島民族將自然纖維轉化為生活智慧的經緯交織。

屏東原民藝術家與帛琉藝術家聯展。（記者葉永騫攝）屏東原民藝術家與帛琉藝術家聯展。（記者葉永騫攝）

屏東縣長周春米表示，MOU的簽署象徵著屏東與帛琉關係深化，未來雙方將在工藝保存、學術研究及博物館教育上展開合作，讓這條「Calrisi（線）」持續擴散南島文化的影響力，這次展期從即日起到10月26日止。

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