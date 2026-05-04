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首部台灣人自編台語韻書《彙音寶鑑》曾是禁書 原稿今捐贈國圖

2026/05/04 20:45

沈富進子女、梅山文教基金會董事長簡承盈今捐贈手稿及檜木書箱，國圖代理館長翁誌聰（右三）受贈。（記者王善嬿攝）沈富進子女、梅山文教基金會董事長簡承盈今捐贈手稿及檜木書箱，國圖代理館長翁誌聰（右三）受贈。（記者王善嬿攝）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕梅山鄉已故中醫師沈富進有感漢語、台語先後被日本政府及國民政府打壓，為了讓不識字民眾方便自學創編《彙音寶鑑》，是首部由台灣人自編台語韻書，1954年出版至去年共54四刷、出版逾10萬本；3年前，沈富進子女將該書手稿及檜木書箱捐贈給梅山文教基金會，今再捐給國家圖書館典藏，藉此讓更多人了解本土文化。

《彙音寶鑑》手稿及檜木書箱。（王瓊玲提供）《彙音寶鑑》手稿及檜木書箱。（王瓊玲提供）

捐贈儀式今在梅山文教基金會舉行，梅山文教基金會董事長簡承盈，以及沈富進3名子女沈伯陽、沈淩綾、沈旻雯一同捐贈《彙音寶鑑》手稿及檜木書箱，國家圖書館代理館長翁誌聰代表受贈，嘉義縣長翁章梁、96歲耆老楊登讚、中正大學中文系退休教授王瓊玲等人與會見證。

《彙音寶鑑》是早期台灣人識字的重要寶典。（記者王善嬿攝）《彙音寶鑑》是早期台灣人識字的重要寶典。（記者王善嬿攝）

翁誌聰說，1950年代發生白色恐怖、正值戒嚴，沈富進用其一生編撰《音寶鑑》保存台語文化，讓後學能識字、查字學習，具保存價值。

簡承盈說，《彙音寶鑑》是首部台灣人自編的台語韻書，出版時因受當局打壓，一度列為禁書，經力爭平反才順利出版，沈富進當時還因此中風，基金會認為其具重大文史價值，透過王瓊玲牽線，捐贈給國家圖書館，未來也將以此書為基礎，開設本土語課程傳承。

嘉縣梅山鄉已故中醫師沈富進編撰《彙音寶鑑》，保存台語文化具重要貢獻。（記者王善嬿攝）嘉縣梅山鄉已故中醫師沈富進編撰《彙音寶鑑》，保存台語文化具重要貢獻。（記者王善嬿攝）中正大學中文系退休教授王瓊玲（左）找到早期的錄音檔轉檔後，一併捐給國圖。（記者王善嬿攝）中正大學中文系退休教授王瓊玲（左）找到早期的錄音檔轉檔後，一併捐給國圖。（記者王善嬿攝）

王瓊玲說，《彙音寶鑑》不僅是台灣人識字範本與工具書，布袋戲界「通天教主」黃海岱也曾跟她透露參考此書，影響學術、文化、教育界甚鉅。

翁章梁表示，謝謝沈富進家屬、梅山文教基金會，讓書的原稿進國圖典藏，讓這部作品流傳百年、千年，盼將台語文化傳承保留，語言代表了文化與智慧，也代表生活產生的美感。

沈伯陽說，父親僅國小4年級學歷，雖家境清貧但自幼好學、精通漢文，透過遍查古籍、蒐集資料，花3年時間編撰《彙音寶鑑》，也因長時間在榻榻米上的桌子書寫，導致彎腰駝背；為了出版此書，父親先擔任報社記者7年，成立「文藝學社」，以此名義出版，還多次向農會借款，可說是父親嘔心瀝血的作品。

沈凌綾表示，父親過世後，因還在戒嚴時期，家裡也不敢張揚，解嚴後，布袋戲盛行，此書才廣為人知；此書版權50年已到期，現在屬公共版權，原稿捐給國圖，讓父親心血獲妥善保存。

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