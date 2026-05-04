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電影人沒有事不會做 過來人李遠金句連發：必要時扮演騙子

2026/05/04 18:48

李遠出席並參與編劇學院「專案實作結業分享會」。（文化部提供）李遠出席並參與編劇學院「專案實作結業分享會」。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部長李遠自上任以來，格外重視藝術創作人才培育，先後開辦了「繪本及圖文書學校」以及「台灣影視編劇學院」。其中，編劇學院於今（4）日辦理「專案實作結業分享會」，呈現編劇學院自課程培訓延伸至產業實作的階段性成果。李遠出席並參與分享，過來人的經驗談，可說金句連發。

李遠還於分享會中以自身經驗為例表示，電影人經常得從企劃、編劇、找導演與演員、行銷等，從頭做到尾。李遠說，擔任企劃、行政、行銷工作時，必須要隨時切換角色，甚至為讓電影順利開拍，還得要扮演騙子，說服老闆，但是在真正討論劇本時，「就會回到真實的自己」，因為在討論劇本時，常常會是彼此最交心，甚至會講出許多精彩秘密的時刻，而這也是一種自我心理治療的過程，所以編劇的心理應該是蠻健康的。

但李遠同時指出，「編劇是一個沒有成就感的事情」，因為很有可能寫了一輩子卻沒人要，但一定要自得其樂，不斷告訴自己，就算劇本真的拍出來，也有可能票房不好，說不定一輩子沒有拍成，還能想像自己是一個很棒的編劇。李遠提到話題韓劇《努力克服自卑的我們》，劇中「八人會」裡唯一20年一事無成的編劇黃東滿，當黃東滿不平衡地罵所有成功的人時，成功的人幾乎瘋了，意味著自卑是存在每個人的心裡，無論成功或失敗者都必須要克服。

最後李遠引述導演張毅的話：「一個幹過電影的人，從此沒有一件事情他不會做的」，鼓勵所有的電影人及編劇，電影工作充滿各種挑戰，甚至是拿生命來拼搏的，所以經歷過電影工作後，未來一定能從事每一個行業。李遠期待學員們可以在編劇學院這個理想中的學校裡，一起學習、討論，「文化部要做的不只是補助，而是建立一個生態」。

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