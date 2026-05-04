台灣繪本國家隊首次登場日本最大童書市集「上野之森親子書展」

台灣繪本作家林廉恩與其作品《HOME》。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京4日報導〕由40多部台灣原創繪本組成「繪本國家隊」，首次參展日本最大的童書市集「上野之森親子書展」，文化部駐日台灣文化中心邀請繪本作家林廉恩與台日混血知名歌手一青窈到場與小讀者互動，有小讀者提到對台灣的印象是「有很多好的人、很溫柔的人的地方」。

文化部長李遠上月在第一屆「金繪獎」頒獎典禮上宣示，2026年為「台灣繪本元年」，而這次的參展也可稱為是台灣繪本跨入日本市場的起手式。

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台灣原創繪本首次參展日本最大的童書市集「上野之森親子書展」。（記者林翠儀攝）

始於2000年的「上野之森親子書展」，為日本最大的繪本童書市集，由於在每年的5月初舉辦，也成為日本黃金週期間親子造訪的重要活動。今年有80多家出版社、超過4萬本的繪本童書參展，在整體出版市場逐漸萎縮的背景下，繪本童書撐起日本出版市場的一片天。

台灣今年組成的繪本國家隊，在駐日台灣文化中心積極爭取下，獲主辦單位之一「出版文化產業振興財團」支持參展，也成為該活動舉辦以來首家參展之外國非營利文化單位。

繪本作家林廉恩的現場簽繪，吸引日本小讀者點菜。（記者林翠儀攝）

文化中心表示，這次展出的繪本，由台灣資深繪本翻譯家林真美擔任選書與策劃。這次精選了40多本繪本，其中有10多本已於日本出版，其他均為中文版，但即使如此，還是有很多日本讀者到攤位上詢問如何購買，顯示對台灣原創作品的高度關注與興趣。

台灣原創繪本吸引日本讀者詢問。（記者林翠儀攝）

這次活動邀請繪本作家林廉恩繪製主視覺，並到現場進行簽繪活動反應相當熱烈。林廉恩以拼貼繪本《HOME》，於2021年獲義大利波隆那兒童書展拉加茲獎「故事類」首獎。配合這次活動，她以「鯨魚之島」為發想，將台灣轉化為承載故事的島嶼，畫面融入台北101、珍珠奶茶、台灣黑熊與雲豹等特色元素，風格鮮明生動，成為現場吸睛焦點。

本次書展的舞台活動也特別邀請一青窈擔任朗讀嘉賓並與林廉恩進行對談。一青窈同時也是《HOME》的日文譯者，這是她首次參與繪本翻譯之作。一青窈表示，在翻譯過程中最有趣之處在於接觸到大量中文的擬聲與狀聲詞，其表現方式與日文有所差異，也讓她在翻譯時有更多創作上的發現。

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