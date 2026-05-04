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戲曲中心內香火鼎盛的聖地 梨園「祖師爺」今壽誕

2026/05/04 20:27

今（4）日是農曆三月十八日，也是戲曲界年度盛事「祖師爺壽誕」。（傳藝中心提供）今（4）日是農曆三月十八日，也是戲曲界年度盛事「祖師爺壽誕」。（傳藝中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕位於台灣戲曲中心大表演廳後台的「三聖宮」，供奉著唐明皇與主管樂舞的九天翼宿星君合體尊神，其中，「唐明皇」就是京劇界最重要的「祖師爺」，使「三聖宮」不只成為眾多演出者們的信仰中心，演出之前，演員們都會合十禮敬，祈求祖師爺的保佑。

戲曲中心內的三聖宮有特別申請明火；當代傳奇劇場藝術總監吳興國率團員上香。（傳藝中心提供）戲曲中心內的三聖宮有特別申請明火；當代傳奇劇場藝術總監吳興國率團員上香。（傳藝中心提供）

今（4）日是農曆三月十八日，也是戲曲界年度盛事「祖師爺壽誕」，國立傳統藝術中心、國光劇團與中華民國國劇學會齊聚，依循傳統儀軌鳴炮、奏樂、換袍、參駕，在莊嚴的氛圍中展現梨園子弟對守護神至誠的敬意。包括國光劇團唐文華、溫宇航、盛鑑、黃宇琳、朱安麗，以及當代傳奇藝術總監吳興國、京劇名家朱陸豪等皆出席。

據傳一千多年前創立梨園的祖師爺唐明皇，因其排行第三、常自稱「三郎」，後世尊稱為「老郎神」。他不僅是大唐皇帝，更是親自操鼓、作曲、設置宮廷樂舞組織「梨園」，開創了第一個官方的集音樂、舞蹈、戲曲的綜合性「藝術學院」，進而衍生為後世稱戲曲演員為「梨園子弟」，世代從事戲曲藝術的家庭稱為「梨園世家」等。

「祖師爺」壽誕，國光劇團及京劇名家齊聚。（傳藝中心提供）「祖師爺」壽誕，國光劇團及京劇名家齊聚。（傳藝中心提供）

傳藝中心主任陳悅宜表示：「傳藝中心長期致力於厚植傳統、與世界對話，未來國光劇團也會帶著這份純粹的美好走向國際，讓世界看見台灣戲曲中那股安頓心靈的力量。」國劇協會理事長王鶯華則指出，明年1月22至24日將在戲曲中心辦理「梨園藝師聯演」，凝聚各京劇團隊、老中青三代藝術家共襄盛舉，期盼在祖師爺的見證下，讓戲曲的火種溫潤傳遞、生生不息。

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