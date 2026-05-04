粉紅超跑神助攻留下壓轎金 紙風車椅子會重大宣布

白沙屯媽祖乘著「粉紅超跑」衝上舞台停轎祈福。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕紙風車劇團5月3日晚間於苗栗白沙屯拱天宮前還願演出，白沙屯媽祖乘著「粉紅超跑」駕臨現場看戲，離場前更突然衝上舞台停轎祈福，紙風車團隊為感謝媽祖娘娘一路以來的祝福與感召，宣布自即日起，加入「紙風車椅子會」與捐款者，將致贈限量壓轎金與白沙屯拱天宮祈福卡一份。

即日起加入「紙風車椅子會」與捐款者，將獲贈限量壓轎金與白沙屯拱天宮祈福卡一份。（紙風車提供）

紙風車說明，昨晚活動結束後，劇團創辦人李永豐從拱天宮洪主委手上接下沉甸甸的媽祖鑾轎紙壓轎金，有感而發說：「感謝媽祖的祝福與鼓勵，我代表大家收下，這要與所有工作人員及支持者分享!希望大家一起加入椅子會，讓368工程持續走向前!」

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紙風車基金會執行長張敏宜表示：「壓轎金為媽祖神轎行經或停駐時所賜福之物，信眾隨身攜帶祈求平安順遂。紙風車將其視為來自媽祖的祝福，轉化為對社會的祝福。」這筆捐款除支持368兒童藝術工程巡演相關行政費用，讓更多孩子有機會坐下看戲之外，也能將媽祖的祝福隨身帶回家。詳詢368藝術工程官網 （https://paperwindmill.com.tw/paper368）

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