夜訪美術館沉浸解謎掀熱潮 竹市府跨域結合故宮特展

《一個人的舞林》劇照。（新竹市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕當夜幕降臨新竹市美術館，藝術不再只是靜靜展示，而是化身一場真實上演的冒險。新竹市文化局攜手文化基金會與在地劇團「不然B計畫」，日前推出沉浸式劇場《夜訪美術館－消失的足跡》及快閃肢體劇場《一個人的舞林》，邀請國高中生與市民共同參與，透過夜間解謎與行動展演，打造結合藝術與劇場的創新觀展體驗，活動一開放即迅速額滿，現場參與反應熱烈，展現青少年對跨域藝術形式的高度關注與投入，也讓新竹市美術館轉化為富有探索感與互動性的文化場域。

新竹市長高虹安表示，此次與國立故宮博物院共同辦理「城市畫卷：故宮X新竹數位特展」，自2月開展以來已吸引逾1.5萬人次參觀。為讓故宮文物與新竹藝術史脈絡更生動、貼近觀眾，特別攜手長期深耕青少年劇場教育的在地劇團「不然B計畫」，透過經典改編與生活觀察轉化為劇場語彙，為展覽量身打造「畫中仙」故事情境，並設計明代仕女、旗袍女人及AI機器人等角色，串聯不同時代與媒材的藝術意象，結合互動任務，引導學員在解謎與體驗中探索藝術內涵，將故宮典藏與新竹在地藝術轉化為沉浸式敘事體驗，讓觀展由靜態欣賞轉為互動參與。

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新竹市文化局長王翔郁表示，《一個人的舞林》流動式肢體劇場，由劇團依據展覽內容量身打造舞碼，透過肢體表演穿梭展場，演出過程中吸引民眾駐足互動，展現展演融合的高度吸引力，帶給民眾有別以往的觀展體驗。此次展覽除梳理新竹建築的歷史脈絡外，更結合創新數位互動裝置，讓觀眾看見城市建築如何轉化為重要的文化據點；同時引進首度自日本載譽回臺的「故宮AI藝廊」，以生成式AI結合8K超高畫質顯示技術，串聯臺灣各美術館典藏，呈現故宮經典作品跨越時代與地域的嶄新風貌，成為展覽亮點之一。

文化局補充，展覽最後一個週末5月10日下午2時將邀請國立故宮博物院研究員親臨現場，分享展覽策劃背後的故事；5月9日下午1時30分及3時30分將邀請到金曲獎得主劉俊德帶來古琴演奏，並由方駿圍以舞蹈詮釋，重現當代「曲水流觴」的藝術情境，帶領觀眾沉浸於古今交融的文化氛圍。「城市畫卷」特展持續展出至5月10日止，透過展覽串聯歷史脈絡與當代生活經驗，引領市民在參與文化的過程中，重新想像城市的發展與未來。

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