自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 逛展覽

夜訪美術館沉浸解謎掀熱潮 竹市府跨域結合故宮特展

2026/05/05 18:11

《一個人的舞林》劇照。（新竹市府提供）《一個人的舞林》劇照。（新竹市府提供）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕當夜幕降臨新竹市美術館，藝術不再只是靜靜展示，而是化身一場真實上演的冒險。新竹市文化局攜手文化基金會與在地劇團「不然B計畫」，日前推出沉浸式劇場《夜訪美術館－消失的足跡》及快閃肢體劇場《一個人的舞林》，邀請國高中生與市民共同參與，透過夜間解謎與行動展演，打造結合藝術與劇場的創新觀展體驗，活動一開放即迅速額滿，現場參與反應熱烈，展現青少年對跨域藝術形式的高度關注與投入，也讓新竹市美術館轉化為富有探索感與互動性的文化場域。

新竹市長高虹安表示，此次與國立故宮博物院共同辦理「城市畫卷：故宮X新竹數位特展」，自2月開展以來已吸引逾1.5萬人次參觀。為讓故宮文物與新竹藝術史脈絡更生動、貼近觀眾，特別攜手長期深耕青少年劇場教育的在地劇團「不然B計畫」，透過經典改編與生活觀察轉化為劇場語彙，為展覽量身打造「畫中仙」故事情境，並設計明代仕女、旗袍女人及AI機器人等角色，串聯不同時代與媒材的藝術意象，結合互動任務，引導學員在解謎與體驗中探索藝術內涵，將故宮典藏與新竹在地藝術轉化為沉浸式敘事體驗，讓觀展由靜態欣賞轉為互動參與。

新竹市文化局長王翔郁表示，《一個人的舞林》流動式肢體劇場，由劇團依據展覽內容量身打造舞碼，透過肢體表演穿梭展場，演出過程中吸引民眾駐足互動，展現展演融合的高度吸引力，帶給民眾有別以往的觀展體驗。此次展覽除梳理新竹建築的歷史脈絡外，更結合創新數位互動裝置，讓觀眾看見城市建築如何轉化為重要的文化據點；同時引進首度自日本載譽回臺的「故宮AI藝廊」，以生成式AI結合8K超高畫質顯示技術，串聯臺灣各美術館典藏，呈現故宮經典作品跨越時代與地域的嶄新風貌，成為展覽亮點之一。

文化局補充，展覽最後一個週末5月10日下午2時將邀請國立故宮博物院研究員親臨現場，分享展覽策劃背後的故事；5月9日下午1時30分及3時30分將邀請到金曲獎得主劉俊德帶來古琴演奏，並由方駿圍以舞蹈詮釋，重現當代「曲水流觴」的藝術情境，帶領觀眾沉浸於古今交融的文化氛圍。「城市畫卷」特展持續展出至5月10日止，透過展覽串聯歷史脈絡與當代生活經驗，引領市民在參與文化的過程中，重新想像城市的發展與未來。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中