藝術家陳韋希回母校開展 「從內心慢慢亮起-cc創作個展」屏科大圖書館3樓展出

年輕藝術家陳韋希創作展出44件作品即日起於屏科大圖書館舉辦。（屏科大提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕年輕藝術家陳韋希是國立屏東科技大學（簡稱屏科大）服裝設計系的校友，她的44件作品即日起將於屏科大圖書與會展館3樓藝文中心舉行展覽，提供給全校師生與周邊社區民眾深入認識與瞭解新一代藝術創作的場域。

陳韋希於海邊作畫，聚焦關注環境保護及愛護動物。（屏科大提供）

陳韋希於1990年出生於高雄，從小受室內設計師父親及善於室內風格設計的母親薰陶下，自幼創作繪畫至今。2012年畢業於屏科大服飾科學管理學系。學生時期，陳韋希聚焦關注環境保護及愛護動物，畢業作品以「手．親．守」守護地球萬物為創作理念，得到該屆第一名殊榮。

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陳韋希畢業後投入服裝職場，在色彩衝擊下，巧妙運用許多色彩在畫布上，讓爾後的創作更為鮮豔豐富。2023年於臺東大學兒童文學研究所進修，作品轉為插圖創作，受到臺東自然美景感染下，所繪製的作品帶有些許跳動感，極富變化。

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校方指出，陳韋希的作品多傳遞萬物的流動，星辰代表著希望，畫筆描繪柔軟的情感，結合動植物、森林、海洋等萬物；運用豐富色彩、線條、色塊表現空氣、水的流動，彼此融合擁抱。

陳韋希則表示，「尊重創作存在的每一個瞬間，因為那是靈魂自由流動真實的模樣，烙印在布面上的痕跡從來不是技法的展現，而是靈魂選擇說話的方式」，並表示自己的作品沒有標準的完成公式，因為創作不需要被定義，只有在每一次與自己交流創作過程裡，讓你更知曉是否更靠近了真實的自己。

年輕藝術家陳韋希創作展出44件作品即日起於屏科大圖書館舉辦。（屏科大提供）

「從內心慢慢亮起-cc創作個展」於每週一至週五上午8時10分至下午5時，在屏科大圖書與會展館3樓藝文中心展出，展覽時間至7月24日止，誠摯邀請各界藝文愛好者與社會大眾蒞臨欣賞陳韋希自我探索與療癒之作品。

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