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台中市美術家接力展 王建益石雕創作展葫蘆墩文化中心登場

2026/05/05 18:18

王建益「荷葉蛙趣」系列傳遞在環境中依然向上生長的生命韌性。（記者歐素美攝）王建益「荷葉蛙趣」系列傳遞在環境中依然向上生長的生命韌性。（記者歐素美攝）

〔記者歐素美／台中報導〕2026台中市美術家接力展「石韻溫潤-王建益石雕創作展」，即日起在葫蘆墩文化中心溫暖登場！藝術家以冰冷堅硬的石材為筆，刻畫出關於自然、親情與人生的柔軟故事，讓觀者在石與光影之間，欣賞一段段靜靜流動的生命詩篇。

王建益深耕石雕創作逾20年，從最基礎的雕工出發，在反覆敲擊與修磨中體悟「藝術如修行」的心境，因成長於農村，與土地共生的記憶，成為他創作最深的養分，這次展覽以溪石砂岩為主要媒材，包括荷花系列及動植物、生活感受、家人等主題創作，透過質樸溫潤的石質語彙，展現自然與生命的深刻體悟及對親情與社會的關懷。

「荷花」是王建益創作最重要的靈魂意象。（記者歐素美攝）「荷花」是王建益創作最重要的靈魂意象。（記者歐素美攝）

其中，荷花，是王建益創作最重要的靈魂意象！他表示，在平凡生活裡守住純淨，就是一種力量。是對人生沉穩踏實的期許及清明自持的品格意象。

王建益展出的作品如「荷葉蛙趣」系列，以青蛙穿梭荷間的靈動畫面，傳遞在環境中依然向上生長的生命韌性；「荷情」則刻畫雨後荷塘的靜謐與清新，彷彿凝鍊風聲與水氣，在一瞬之間沉靜心靈；「熱鬧一夏」以盛夏荷塘為場景，蛙鳴與鴨影交織出自然的熱烈節奏。

葫蘆墩文化中心表示，王建益的作品不只是雕刻，更像是關於家人、土地、那些看似平凡卻深刻的日常，邀請市民朋友蒞臨參觀，在荷香石影交織的空間裡感受心靈片刻的安定寧靜。

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