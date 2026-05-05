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虎、壺出沒！ 工藝家劉進文攜手壺收藏家黃富傳打造品茗盛會

2026/05/05 18:19

劉進文木雕工作室5月7至10日舉辦「虎壺聯展」。（劉進文提供）劉進文木雕工作室5月7至10日舉辦「虎壺聯展」。（劉進文提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕知名壺收藏家黃富傳攜手台南美展傳統工藝類首獎工藝家劉進文，將於5月7至10日在劉進文木雕工作室舉辦「虎壺聯展」，展出24支茶壺供與會者欣賞，同時可近距離觀賞劉進文現場雕刻拿手絕活各式各樣虎的造型。

劉進文表示，適逢母親節，期望藉由虎壺展覽祝福全台灣母親節快樂；黃富傳是收藏台灣國寶級翁國禎老師茶壺作品的民間收藏家，日前他特地到訪工作室邀約聯展，預計於5月9日下午1點舉辦茶會，讓與會者享受一邊品茗一邊與座談交流，活動當天黃富傳將提供24支20c.c.至80c.c.茶壺容器供與會者欣賞，民眾可欣賞特有虎爺創作、「茄苳入石柳」工藝技法。

劉進文所創作的虎爺特色顯著，融合傳統「茄苳入石柳」雕刻技法，並結合「五行」配色，風格燦爛繽紛且富有厚重樸實感，辨識度極高，成為台南地區深具人氣的藝術收藏與廟宇裝置精品。尤其是開山王廟祀奉名為「喬治」的虎爺，以及臨水夫人媽廟供奉的江虎婆「瑪莉」，近年來更是聲名大噪！

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