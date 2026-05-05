推動麻豆學、南瀛學 台南歷史名人「柚城逸士」詹評仁故居掛牌

台南市長黃偉哲（右）與詹評仁家屬一同為歷史名人故居掛牌。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕有「柚城逸士」之稱的台南市歷史名人詹評仁，一生投入台南文獻蒐整與研究近70年，長年推動「麻豆學」、「南瀛學」，貢獻地方文史，台南市政府今（5）日在麻豆區舉行歷史名人故居掛牌儀式，不少老友齊聚懷念。

台南市歷史名人詹評仁故居掛牌，市長黃偉哲（中右1）及前市長許添財（中右3）等人均出席。（記者劉婉君攝）

詹評仁（1943－2024）早年從事媒體工作，因採訪投入地方文史領域，展開田野調查生涯，一生探勘逾5萬座墓碑、查閱超過20萬筆戶籍資料，以紮實考據為基礎，建構出深具系統性的地方史脈絡，畢生致力於「麻豆學」的建立，有「台南活字典」與「詹老爺」美譽。34歲起，他因憂心地方耆老凋零，長年自費出版《麻豆鎮鄉土誌》等26冊專書，並曾受聘於真理大學麻豆校區（已停招）講授麻豆學與南瀛學，也曾麻豆區公所及地方廟宇撰寫碑文28則，為地方留下彌足珍貴的史料資產，2021年獲頒台南市卓越市民，2025年由文化局列為學術教育類歷史名人。

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歷史名人詹評仁故居掛牌現場展示詹評仁部分著作。（記者劉婉君攝）

市長黃偉哲與詹評仁的家屬今一同為故居掛牌，許多地方文史工作者及老友、前台南市長許添財等人均出席，資深台灣文學研究者也是當年邀請詹評仁前往真理大學授課的張良澤致詞時表示，詹評仁除了在課堂上講授麻豆學與南瀛學，也常帶著學生實際田野調查，當時也引起其他大學開始設置正式的地方學課程。

黃偉哲表示，詹評仁為台南留下豐厚且真實的庶民生活紀錄，故居掛牌不僅是對「柚城逸士」一生貢獻的崇高致敬，也感謝家屬的支持與協力。南市歷史名人涵蓋藝術、文學、學術教育、政治、醫療、經濟、宗教與技術等8大領域，目前共計有260位，詹評仁故居為第32處完成掛牌。

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