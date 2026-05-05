南投砸37.5億蓋美術館 議員建議基地改至中興新村

南投縣政府規劃斥資約37.5億元，在現行縣立農工商會展中心蓋美術館。（南投縣文化局提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府規劃斥資約37.5億元，在目前縣立會展中心蓋美術館及表演藝術中心，議員吳棋楠今（5日）在議會質詢指出，37.5億元不是小數目，建議縣府應朝文化城規劃，甚至可考慮將興建基地改至中興新村，發揮更大功能，不要讓37.5億元白花。

南投縣政府規劃蓋美術館，議員建議基地改中興新村。（資料照，記者張協昇攝）

南投現行縣立文化中心從1982年啟用迄今逾40年，空間嚴重不足，且基本設施老舊已無法因應現代展演活動，縣府規劃在現行縣立農工商會展中心暨921地震紀念公園興建美術館及表演藝術中心，從2024年起分7年逐年編列約37.5億元經費，預計2029年完工試營運，2030年正式營運。

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惟議員吳棋楠表示，37.5億元不是小數目，且縣府因擔心停車位不夠，擬增加預算開闢地下停車位，但南投文化背景不像台北等大城市，如果只是在會展中心蓋3棟建物，恐不符實際需要，建議應朝類似宜蘭傳藝中心或文化城目標規劃，並考量將基地改至腹地較廣闊、名氣大的中興新村，除能讓中興新村再現風華，相信也能讓將來的美術館發揮更大功能，帶動地方繁榮。

對此，文化局代理局長李玉蘭表示，議員建議很好，但目前中興新村土地均由國家發展委員會管理，相關土地與建物使用，必須取得國發會同意，且許多建物受文化景觀資產保護，是否有適合土地也是一個問題，惟將納入研議。

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