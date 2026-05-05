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台灣孟宗竹透雕名家陳春明 逝世兩週年展出巨作《竹林七賢》

2026/05/05 18:26

陳春明竹木雕刻紀念展於台中市大墩文化中心展出。（台中市文化局提供）陳春明竹木雕刻紀念展於台中市大墩文化中心展出。（台中市文化局提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中「傳統工藝-傳統竹雕」保存者陳春明，辭世兩週年後，台中市文化局與家屬共同籌劃「游於藝—陳春明竹木雕刻紀念展」，於台中市大墩文化中心展出，陳春明（1941-2024）生於台中，其父陳正氣為台灣早期四大雕刻大師，代表透雕作品《竹林七賢》以竹根雕琢，保持天然根鬚結構，於圓形鏤空空間塑造人物穿梭其間。

陳春明生前透雕代表作品《竹林七賢》，以竹根雕琢保持天然根鬚結構。（台中市文化局提供）陳春明生前透雕代表作品《竹林七賢》，以竹根雕琢保持天然根鬚結構。（台中市文化局提供）

「游於藝」紀念展展出陳春明傳承工藝脈絡，觀眾可從《永世太平》、《九鯉化龍》、《龍鳳呈祥》等透雕對掛作品，品查構圖變化新穎豐富，饒富台灣農村田園風光，文化內容跨越傳統與現代題材，代表作「竹林七賢」於圓形鏤空塑造人物穿梭，構圖生動且富於空間層次。

文化局長陳佳君說，陳春明特別鍾情台灣孟宗竹，雕法承繼傳統工藝脈絡，在一刀一刻間淬鍊藝術涵養，展覽致敬藝術成就，也透過作品回顧匠人以歲月累積境界生命歷程，展期到5月6日最後一天。

陳春明在兩年前辭世，生前自幼隨父親陳正氣習藝，在嚴謹訓練中奠定扎實基礎，曾赴日本研習雕刻技藝，1957年起即投入竹雕創作與研究，精通陰雕、陽雕、淺雕、浮雕、立雕及留青陽文雕等多元技法，創作近70年，1980年榮獲第六屆國家文藝獎，2013年獲台中市政府登錄認定為「傳統工藝-傳統竹雕」保存者，對台灣無形文化資產保存貢獻卓著。

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