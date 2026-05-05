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宜蘭傳藝中心推楊麗花特展導覽與講座 迎接518博物館日
傳藝中心迎接518博物館日，推出楊麗花特展導覽，參加者將獲贈歌仔戲Q版書籤。（圖由傳藝中心提供）
〔記者江志雄／宜蘭報導〕國立傳統藝術中心響應518國際博物館日，透過傳藝宜蘭園區展出的「世紀初戀．楊麗花歌仔戲特展」為主軸推出相關活動，5月15日到31日有楊麗花特展導覽，16日舉辦楊麗花講座，5月18日原為休館日，當天調整為全日開放。
傳藝中心今天（5日）指出，15日啟動的「看戲學傳藝-楊麗花特展導覽學習活動」，邀請大家進入傳藝展館認識歌仔戲之美，參加導覽並完成學習單者，將獲贈歌仔戲Q版書籤，贈品送完為止。
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16日的「跨世紀都是戲：世紀初戀-楊麗花的時代」講座，邀請跨足傳統戲曲與當代劇場的知名編劇施如芳主講，以專業創作者視角，深刻剖析楊麗花如何從內台戲、廣播，進軍電視及電影界，成為台灣演藝史上的不朽傳奇。
楊麗花講座開放100個名額，報名成功者當日免費入園，並獲贈展覽限定紀念卡，報名網址：https://reurl.cc/Embln0。至於「世紀初戀．楊麗花歌仔戲特展」在傳藝中心宜蘭園區展示館展至10月25日。
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