北港真人藝閣遊行會紅非偶然 在地文史工作者揭「靈魂所在」之祕

被譽為「台版迪士尼嘉年華」的北港真人藝閣遊行，今（5）日連續5天登場。（記者李文德攝）

〔記者李文德／雲林報導〕被譽為「台版迪士尼嘉年華」的北港真人藝閣遊行，今（5）日連續5天登場，預計吸引數萬民眾來北港。不過現在已有不少廟宇也跟進，但也無法與北港比擬。在地文史工作者、北港工藝坊館長蔡享潤指出，「舖戶」是最重要且讓藝閣歷久不衰的關鍵。

蔡享潤指出，北港真人藝閣遊行從清末便開始，最早可以追溯到漢代就有類似的文化，傳至台灣後便用廟宇的神話故事，以真人裝扮為故事內「仙人」，最主要希望可以透過忠孝節義故事，教化人心和社會。隨著時代演進，早前藝閣車都以人力拉動，後慢慢改以牛車，直至近年都是以動力車行進。

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在地文史工作者揭祕，北港藝閣可以歷久不衰，「舖戶」是最重要的關鍵。（檔案照，記者李文德攝）

蔡享潤指出，北港藝閣遊行可以獨樹一幟，其他地方無法比擬，主要有「鋪戶」做為推廣背景。北港因早年商業交易熱絡，因此各種行業就會組成俗稱「舖戶」的工會， 如青菓舖、鮮魚舖、屠宰舖、糕餅舖，總計至今仍保留約30戶。

蔡享潤表示，由於媽祖遶境時，都會有民間陣頭及駕前陣頭，而舖戶就會募資一起做藝閣，為媽祖遶境增加氣氛，因此朝天宮舖戶穩固，再加上藝閣遊行老少咸宜，也漸漸造就北港真人藝閣遊行歷久不衰原因，甚至外地想爭相引進真人藝閣遊行，也無法學得箇中精髓，成為北港朝天宮迎媽祖重頭戲之一。

蔡享潤表示，如果想看藝閣的精髓，就得欣賞藝閣車是否有將傳統戲曲、工藝融入在藝閣車中，再者可欣賞藝閣車遊行是否有以「南、北管」等傳統音樂或國樂呈現，才能體會真人藝閣最美之處。

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