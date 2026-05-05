日本旅遊 咖啡館這項好康千萬別錯過

來到日本，一定要去餐廳或咖啡館享受超划算優惠。（劉黎兒攝）

〔文／劉黎兒〕日本餐廳或café有所謂的「Morning service」，就是在晨間特別提供優惠特價早餐套餐。

最近全日本受名古屋等中京地區咖啡館買飲料免費送早餐影響，各種連鎖店早餐優惠競爭空前激烈，許多原本不賣早餐套餐的高級咖啡館或速食店、餐廳、麵包店、旅館及飯店努力提供Morning service，有的供應時間還延長到中午。

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從1949年起，日本就開始有早餐時間買咖啡免費送早點，如水煮蛋、土司等服務。東京有樂町附近的喫茶店Marron最早贈送鬆餅套餐，應該算是優惠早餐的發祥地，其後許多個人或連鎖的喫茶店或家族餐廳也大為盛行，成為日本人生活一部分。

進化系的優惠早餐激戰，主要是名古屋發跡的客美多咖啡的買飲料送麵包及水煮蛋等早餐，該店店舖數現在超過千店，影響力強大，因此掀起「名古屋式」熱潮，從清早就提供份量十足餐點，連許多和食餐廳也參戰，清早就提供炸豬排、咖哩飯或拉麵等優惠早餐！

早餐熱戰改變外食業型態，原本根本不做早餐生意的薩利亞也開始賣起含稅300日圓的超低廉早餐套餐，逼近兩千家的星巴克也只好加入早餐優惠，但比起日系店相當有限！微高級連鎖café雷諾瓦也加強Morning service內容，而且到12點都有。名古屋圈還有從清早開門到傍晚都提供優惠早餐的「Full Morning」，等於日出到日落都算早餐時間。

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