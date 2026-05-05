《大濛》在德國 台灣民主影像紀錄展柏林登場

「台灣民主影像紀錄展」開幕片《大濛》，以1950年代白色恐怖時期為背景。（華文創提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部及駐德國代表處文化組策畫「台灣民主影像紀錄展」，將自5月6日至16日在柏林開展，活動結合攝影展、電影放映及座談，透過影像呈現台灣走向民主與人權發展的歷程，期待增進德國社會對台灣民主、記憶與社會轉型議題的關注與交流。

系列活動由陳玉勳導演的電影《大濛》揭開序幕，另也選映導演廖建華記錄民主運動基層前輩的《狂飆一夢》、導演楊正欣以理想青年返鄉參政為主題的《民主，練習中》、金馬獎最佳紀錄片獎導演蕭菊貞的《造山者－世紀的賭注》，以及導演鍾宜杰回顧1980至2000年代台灣民主轉型關鍵歷史的《民主之眼》等。

請繼續往下閱讀...

《民主之眼》紀錄片呈現台灣90年代民主運動盛況（謝三泰攝、《民主之眼》提供）

其中，《民主之眼》導演鍾宜杰特別為柏林放映重新剪輯，希望能讓德國觀眾更了解攝影記者如何見證台灣民主時刻。攝影展即以《民主之眼》影像檔案為基礎，展出謝三泰、潘小俠、黃子明、許伯鑫等攝影家作品，主題涵蓋白色恐怖記憶、街頭抗爭、學生與農民運動，以及台灣政治轉型等，透過歷史現場影像紀錄，引導觀眾理解台灣社會如何透過行動爭取民主。

展覽期間將舉辦2場座談，分別是5月9日以「全球民主退潮中的台灣」為題，邀請國家人權博物館前館長、東吳大學政治學系教授陳俊宏線上分享；5月16日則邀請德國聯邦處理東德獨裁政權基金會主席Markus Meckel，呼應本展主題，分享德國處理歷史記憶與推動轉型正義的經驗。詳詢網址（https://www.p60berlin.org/taiwan-echoes-of-democracy）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法