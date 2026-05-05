什麼老鼠找上門 都是你的衣服造成

（圖摘自臉書「扛布者-為紡織而活的男子」）

〔記者魏伶如／台北報導〕最近鼠患的話題延燒，更有人因為感染漢他病毒死亡，人人談鼠色變。大家討論怎麼做鼠患防治的同時，你有想過自己身上穿的衣服，也可能會引來老鼠青睞？

賣布也做布，臉書「扛布者-為紡織而活的男子」在網路上分享各種紡織品的知識，特別指出如果化纖你用得多一點，擺在衣櫃或者倉儲內，就比較不容易被老鼠所青睞，會是一個不錯的避鼠考量。

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扛布者解釋，老鼠對天然纖維是有偏好的。一來天然材質（如棉、麻、羊毛、蠶絲）的手感往往是較軟的，對老鼠來說是較為容易啃食的材料。但老鼠並不是咬來吃的，而是把他啃去當作築巢的。特別是羊毛，對於老鼠來說更是不可多得的材料。

.另外也由於老鼠的門牙會持續生長，需要不斷啃咬來磨牙，柔軟好咬的天然纖維也就是一種更好的選擇。

.而聚酯纖維、尼龍、壓克力這類化學纖維，由於手感偏滑，咬感不佳，另外也較沒有延展性，也不蓬鬆，對老鼠來說是不適合築巢的材料、沒有蛋白質成分、氣味也比較少。所以在啃咬的選擇中，老鼠通常會優先挑天然衣物下手。

另外，天然材質也往往是較為容易吸附汗水或者蛋白質、氣味的材料。這些殘留於天然衣物的食物碎屑、氣味，對老鼠來說等於「這裡有東西可以吃」的訊號。再加上羊毛本身有角蛋白還有油脂的成分，對老鼠會有更強的吸引力。自然也就更容易讓老鼠來啃咬。所以衣物在換季收納時，務必要先清洗過的原因。

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