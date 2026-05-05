借鑑K-pop全球戰略 北流新任董事長梁序倫：獨立樂團也有機會打出一片天

台北流行音樂中心今年營運邁入第7年，前任董事長黃韻玲卸任後，由前任執行長梁序倫（右）接任、副執行長鄧乃慈（左）接任執行長一職。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北流行音樂中心今年營運邁入第7年，前任董事長黃韻玲卸任後，由前任執行長梁序倫接任，副執行長鄧乃慈接任執行長一職，今（5）日兩長向外界分享年度規劃與願景，強調透過接軌產業界，達成培養人才、國際交流為使命。梁序倫也表示，K-pop成功的原因之一是以「全球市場」做為思考出發點，台灣的「獨立樂團」也有機會打出一片天。

台北流行音樂中心為台北首個行政法人，北流的自籌款備受外界關注，近年逐步提升，在2024年達54%、2025年達59%，而去年全區域達成93萬人次造訪，今年有望突破百萬。梁序倫表示，假設要提升自籌，以國外表演團體為優先，「光是抽成就很可觀」但北流應重視園區經營、產業串連、人才培育、國際交流，讓北流成為台灣音樂人通往世界的平台。

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梁序倫強調，「台灣流行音樂產業已不缺展演舞台，但是幕後專業人才卻面臨缺口」，北流園區運營到一定階段後，「人才培育」成為非常重要的一環，因為人才培育會跟產業串連，他們也希望人才與國際交流，因此藉由潮台北的TMEX台北音樂博覽會做為大平台，跟國際及亞太地區做直接對接。他們去年舉辦完TMEX，每週都在與策展小組開會，今年TMEX精神主軸會落在「永續、科技」。

鄧乃慈也介紹，北流演唱會學院突破傳統課堂限制，利用北流最高規格的Live House作為「實戰教室」，針對音響、燈光、視訊與舞台監製等關鍵職能開設小班制課程，去年與金曲歌王呂士軒、王彙筑合作，學員要直接向音樂人提案，面對質疑音樂人的「打槍」，最終一起完成成果發表。

至於面對AI挑戰，梁序倫表示，面對 AI不應該對抗，而是學會如何去「運用」，機會點落在音樂的空間會更廣闊，過去音樂受到人為限制， AI是科技可以彌補過去在音域或人工上難以做到的部分，而且很重要的「創意」是沒有辦法被模仿的，「現場演出（Live Performance）」也是無法被模仿的，這會是未來的核心價值。

媒體也詢問，要如何讓北流成為亞太音樂產業的樞紐與窗口，台灣有何優勢？梁序倫也指出，近年K-pop 的趨勢不可擋，但台灣的「獨立樂團（Indie Band）」 也可以打出一片天，在亞太地區台灣獨立樂團的素質、品質與團數是非常充足的。他認為K-pop成功的原因之一是它以「全球市場」作為思考出發點，有些借鑒之處，他認為是有機會的。

梁序倫表示，因此北流舉辦「台北音樂不斷電」中導入國際評審，希望讓台灣新樂團有國際觀，希望台灣團隊除了比賽，還能有舞台演出並走到國際。

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