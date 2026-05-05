自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

借鑑K-pop全球戰略 北流新任董事長梁序倫：獨立樂團也有機會打出一片天

2026/05/05 19:38

台北流行音樂中心今年營運邁入第7年，前任董事長黃韻玲卸任後，由前任執行長梁序倫（右）接任、副執行長鄧乃慈（左）接任執行長一職。（記者孫唯容攝）台北流行音樂中心今年營運邁入第7年，前任董事長黃韻玲卸任後，由前任執行長梁序倫（右）接任、副執行長鄧乃慈（左）接任執行長一職。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北流行音樂中心今年營運邁入第7年，前任董事長黃韻玲卸任後，由前任執行長梁序倫接任，副執行長鄧乃慈接任執行長一職，今（5）日兩長向外界分享年度規劃與願景，強調透過接軌產業界，達成培養人才、國際交流為使命。梁序倫也表示，K-pop成功的原因之一是以「全球市場」做為思考出發點，台灣的「獨立樂團」也有機會打出一片天。

台北流行音樂中心為台北首個行政法人，北流的自籌款備受外界關注，近年逐步提升，在2024年達54%、2025年達59%，而去年全區域達成93萬人次造訪，今年有望突破百萬。梁序倫表示，假設要提升自籌，以國外表演團體為優先，「光是抽成就很可觀」但北流應重視園區經營、產業串連、人才培育、國際交流，讓北流成為台灣音樂人通往世界的平台。

梁序倫強調，「台灣流行音樂產業已不缺展演舞台，但是幕後專業人才卻面臨缺口」，北流園區運營到一定階段後，「人才培育」成為非常重要的一環，因為人才培育會跟產業串連，他們也希望人才與國際交流，因此藉由潮台北的TMEX台北音樂博覽會做為大平台，跟國際及亞太地區做直接對接。他們去年舉辦完TMEX，每週都在與策展小組開會，今年TMEX精神主軸會落在「永續、科技」。

鄧乃慈也介紹，北流演唱會學院突破傳統課堂限制，利用北流最高規格的Live House作為「實戰教室」，針對音響、燈光、視訊與舞台監製等關鍵職能開設小班制課程，去年與金曲歌王呂士軒、王彙筑合作，學員要直接向音樂人提案，面對質疑音樂人的「打槍」，最終一起完成成果發表。

至於面對AI挑戰，梁序倫表示，面對 AI不應該對抗，而是學會如何去「運用」，機會點落在音樂的空間會更廣闊，過去音樂受到人為限制， AI是科技可以彌補過去在音域或人工上難以做到的部分，而且很重要的「創意」是沒有辦法被模仿的，「現場演出（Live Performance）」也是無法被模仿的，這會是未來的核心價值。

媒體也詢問，要如何讓北流成為亞太音樂產業的樞紐與窗口，台灣有何優勢？梁序倫也指出，近年K-pop 的趨勢不可擋，但台灣的「獨立樂團（Indie Band）」 也可以打出一片天，在亞太地區台灣獨立樂團的素質、品質與團數是非常充足的。他認為K-pop成功的原因之一是它以「全球市場」作為思考出發點，有些借鑒之處，他認為是有機會的。

梁序倫表示，因此北流舉辦「台北音樂不斷電」中導入國際評審，希望讓台灣新樂團有國際觀，希望台灣團隊除了比賽，還能有舞台演出並走到國際。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中