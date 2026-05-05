TCCF再展頂尖媒合實力 「PITCHING提案大會」即起徵件

「2026 TCCF PITCHING 」徵件開跑。（文策院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「2026 Taiwan Creative Content Fest 創意內容大會（TCCF）」將於 11月6至 9日在南港展覽館登場，核心單元「PITCHING提案大會」自即日起至7月6日開放全球徵件。

文策院董事長王時思表示， TCCF PITCHING 已不僅是內容展示平台，更是全球產業觀察亞洲商業動能與原創實力的關鍵指標，是創作者進軍國際市場最佳的助攻平台。從2023年入選長片專場的《Nagi Notes》今年入圍坎城主競賽，即可見TCCF頂尖媒合實力。

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今年「PITCHING 提案大會」依據徵件性質精準區分單元，「Project 企畫系列專場」向全球徵集深具潛力的影視企畫，吸引國際買家與影視專業人士齊聚，促進台灣與國際間的合作開發。

值得關注的是，今年起獎項結構全面升級，過去由長片、影集、動畫、紀錄片四大類別共同角逐單一企畫大獎的模式，調整為各類別分別設置由大會與冠名單位共同頒發的專屬大獎，將更彰顯 TCCF PITCHING 持續擴大的國際影響力。

連續4年合作設立獎項的法國 CNC，今年再度助陣，並將獎項聚焦於優良長片企畫的獎勵。本屆特別規劃「長片主題場：如果 IP 可以去任何地方（Feature Film: From IP to Cinema）」，將專注徵求由小說、漫畫、遊戲或舞台劇等多元形式 IP 改編之優秀長片企畫，強化作品從原始 IP 到影視化的轉譯動能。

「Story 故事系列專場」則致力展示深具影視改編潛力的出版作品，促進跨域授權合作。詳詢報名網站：

Project 企畫徵件入口：https://dash.taicca.tw/brd/tccf-pm-2026/apply

Story 故事徵件入口：https://dash.taicca.tw/brd/tccf-sm-2026/apply

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