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ISPA下一個3年開放申請 補助赴紐約差旅及生活費

2026/05/05 21:00

ISPA年會今（2026）年辦理實況。（紐文中心提供）ISPA年會今（2026）年辦理實況。（紐文中心提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部駐紐約臺北文化中心第3度攜手「國際表演藝術協會」（International Society for the Performing Arts，ISPA），共同甄選2名台灣表演藝術行政管理人才加入「ISPA台灣夥伴計畫2027-2029」，即日起開放線上申請。

文化部表示，ISPA為匯聚全球表演藝術產業領袖的指標性跨國組織，會員遍布全球185個城市與地區、超過500人，涵蓋表演場館、藝術節、演藝團體、藝術經理人及策展人等，透過年會交流，會員可與世界各地夥伴建立實質連結。目前ISPA亦與美國、加拿大、新加坡、英國及紐西蘭等國合作推動區域夥伴計畫，匯聚近50位全球表演藝術行政菁英參與。

駐紐約台北文化中心自2022年起辦理「ISPA台灣夥伴計畫」，提供入選者為期3年的ISPA全年會籍與年會報名費，並補助每年赴紐約與會的差旅及生活費。

「ISPA台灣夥伴計畫2027-2029」線上申請，即日起至美東時間6月5日下午5時截止，預計於8月初公布甄選結果，獲選者將自明（2027）年1月起正式參與紐約年會。

報名詳詢申請網址（須先註冊帳號）：https://bit.ly/ispa-taiwan-fellowship-2027-2029

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