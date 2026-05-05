衛武營下半年推近50檔節目 連結土地與世界共鳴

（左起）音樂家陳明章、衛武營藝術總監簡文彬、音樂家陳言祐。 （衛武營提供）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕衛武營國家藝術文化中心今年下半年將推出近50檔節目，全台獨家旗艦歌劇上演威爾第經典《遊唱詩人》，兩年一度「台灣舞蹈平台」以跨界舞蹈結合科技創造虛實突破身體邊界，並推出國際音樂大師與本土戲劇旗艦新作，邀請眾人走進劇場，在藝術流動中，連結土地與世界，尋回感動與共鳴。

小島大歌《One Ocean》。 （衛武營提供）2026「台灣舞蹈平台」滯留島舞蹈劇場& Kinetic Light& ONIKHO《永動城市》。 （衛武營提供）

藝術總監簡文彬表示，衛武營營運邁入第8年，持續以劇場作為連結土地與世界的記憶點。今年歌劇製作邁向新里程，將推出獨家新版威爾第經典《遊唱詩人》，展現強烈的陰暗美學與感官刺激。「台灣舞蹈平台」與「衛武營管風琴音樂節」更匯聚歐亞各地頂尖藝術家，挖掘台灣特有族群文化，透過當代肢體或劇場語言，串起每一個震撼心靈的瞬間。

請繼續往下閱讀...

旗艦歌劇推出威爾第歌劇《遊唱詩人》，由前年歌劇《瑪儂．雷斯考》導演與舞台設計聯手國內藝術家，以《冰與火之歌：權力遊戲》古裝意象，展現陰暗美學；指揮簡文彬領軍國立台灣交響樂團等，演出復仇、瘋魔與激情旋律。

2026「台灣舞蹈平台」孔坎•朗莎旺《茉莉•獻舞》。 （衛武營提供）2026「台灣舞蹈平台」安娜琪舞蹈劇場《Second Body》。 （衛武營提供）

舞蹈平台以「跨。鏡—複數身體」為題，由安娜琪舞蹈劇場結合360度全景投影《Second Body》，以科技創造虛實交疊身體；泰國藝術家孔坎．朗莎旺《茉莉．獻舞》結合虛擬實境與傳統祭儀，以舞蹈重建信仰系統；《混種對決》以混種舞風跨界尬舞，讓大眾跟著DJ燃燒熱舞小宇宙。

2026「台灣舞蹈平台」莊博翔《㒩》。 （衛武營提供）音樂芭蕾舞劇《遇見胡桃鉗》。 （衛武營提供）

還有獨家品牌「衛武營爵士週」，今年爵士週陣容堅強，推出10座葛萊美獎得主阿圖羅．山多瓦《自由之聲》九重奏音樂會等；「衛武營管風琴音樂節」由巴黎聖母院首席管風琴師奧利維耶．拉特利領銜，與指揮簡文彬、高雄市交響樂團合作《巔峰對話》音樂會等，展現亞洲最大管風琴的極致音色。

「音樂系列」國家青年交響樂團巡迴音樂會《夢響．狂想》與大師星秀音樂節交響音樂會，將展現年輕世代音樂潛力；眾多國內外名家呈現2026TC音樂節《巔峰之上》；賽門．拉圖爵士與巴伐利亞廣播交響樂團音樂會，全台獨家演繹馬勒交響鉅作《復活》，見證指揮大師半世紀淬鍊之聲。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法