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恐龍現身舞台！小青蛙劇團30週年大戲5/16新營開演

2026/05/06 14:48

「小青蛙劇團」推出成立30週年大戲《我的寵物是恐龍》。（新營文化中心提供）「小青蛙劇團」推出成立30週年大戲《我的寵物是恐龍》。（新營文化中心提供）

〔記者楊金城／台南報導〕深耕兒童偶戲的「小青蛙劇團」成立30年了，5月16日晚間7時30分將在新營文化中心演藝廳推出《蛙！！！30週年大戲～我的寵物是恐龍》，結合偶戲、音樂與多媒體科技演出，票價分400元、500元、600元及800元。觀眾可上新營文化中心官網查詢，門票現正在OPENTIX兩廳院文化生活平台熱烈販售中。

新營文化中心指出，小青蛙劇團秉持「作好戲、演好戲」理念，致力兒童偶戲創作與演出，透過富含想像力的舞台與人偶互動，引導孩子抒發情感、培養核心價值觀，豐富兒童藝術教育內涵。繼2022年與金曲音樂人林垂立合作策畫推出《米香ㄟ奇幻車站》，成功結合國台語雙聲帶、卡通人偶及數位影像，展現跨界創作成果後，這次新作《我的寵物是恐龍》再度升級舞台技術，融合2D與3D動畫、多媒體視聽效果及燈光設計，並運用重低音設備營造沉浸式觀演體驗，打造層次豐富的視覺與聽覺饗宴。

《我的寵物是恐龍》透過細膩的角色設定與劇情鋪陳，以親情、友情、反霸凌及關懷為主軸，傳遞「愛」的重要價值。故事描述小民爺爺是位考古學家，意外孵化出1隻小恐龍，並與小民建立深厚情誼，然而為了讓小恐龍回歸適合的棲息環境，踏上充滿挑戰的返家之路。在面對外界欺凌與困境時，考驗小恐龍將如何克服困難、勇敢成長。

新營文化中心說，這場演出不僅是一場寓教於樂的戲劇體驗，也是一場充滿愛與勇氣的奇幻旅程，透過多元藝術形式的融合，讓孩子在觀賞過程中培養美感素養，拓展想像力與創造力，同時深化品德教育內涵。更多活動，

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