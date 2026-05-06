成龍贈12獸首「電影道具」在故宮躺10年？ 立委質疑占用庫房資源

掀起重大爭議的獸首於2016年拆除。（資料照）

〔記者凌美雪／台北報導〕位於嘉義的故宮南院2015年開幕，時任中國政協委員的影星成龍贈送了一套「十二生肖獸首」，既非文物也不是複製品，而是「電影道具」模型翻銅製成，當時的故宮院長馮明珠聲稱是「工藝品」，後來因為爭議太大，於2016年11月拆除。

故宮院長蕭宗煌今（6）日赴立法院報告並備詢時，立委郭昱晴問到當時拆除的「十二生肖獸首」目前如何處置？「現在還躺在庫房中嗎？」郭昱晴還問及，該批「獸首」若在庫房，是占多少空間？既然當初也講過不是「文物」，那又使用了多少庫房的資源？

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郭昱晴說，每年故宮花在庫房溫濕度控制、預防白蟻及24小時監控等，都是有預算的，「問題是我們為什麼要花公帑去養一批有爭議又沒有價值的一些複製品？」郭昱晴強調，「南院並不是收容所！」蕭宗煌則回應，因為這批物件並沒有經過審議程序，目前是存放在一般性的庫房，「沒有做任何處理，就是躺在那裡。」

郭昱晴又追問：有沒有更好的處理方式？或檢討收受機制？郭昱晴認為，如果像民間所說會有統戰問題，「我們有沒有建立一個機制，不是照單全收？」對此，蕭宗煌表示，將會進一步研究怎麼處理比較好。

掀起重大爭議的獸首於2016年拆除。（資料照）

成龍所捐的「十二生肖獸首」，引發的爭議非常多，包括有無涉及統戰問題，回溯原收藏在北京圓明園的十二生肖獸首，在清代英法聯軍後被搶奪一空，流散在世界各地，近年在中國政府民族主義號召下，陸續有企業或收藏家自拍賣場買回捐贈給中國以表誠，而當時台灣的馬英九政府卻大舉歡迎成龍捐贈的「電影道具」做為南院中庭公共藝術品，被外界批評是自毀格調，且無視背後中國的統戰意味。

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