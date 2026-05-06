台北鼠患進不到故宮？ 蕭宗煌揭關鍵

故宮院長蕭宗煌今（6）日赴立法院報告並備詢。（翻攝自直播畫面）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北市鼠患問題延燒多日，故宮院長蕭宗煌今（6）日赴立法院報告並備詢時，也被問及故宮是否也會遭遇相關問題？對此，蕭宗煌很有自信地說：「不可能！」關鍵原因是「沒有食物」。

故宮北院戶外的至善園及至德園，都是遊客會造訪停留的區域，且無禁止飲食。對此。立委陳秀寳關心是否會有鼠患問題。蕭宗煌則坦承，故宮位於山區，可能偶爾會見到蛇或老鼠，南院則因為在台糖土地周邊而有田鼠。但因為院區都有管理員，基本上，老鼠進不到室內，裡面也沒有東西可吃。

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不過，蕭宗煌也接受陳秀寳的提醒，表示故宮在環境衛生方面也會多加注意。

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