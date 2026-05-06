自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

台北鼠患進不到故宮？ 蕭宗煌揭關鍵

2026/05/06 12:44

故宮院長蕭宗煌今（6）日赴立法院報告並備詢。（翻攝自直播畫面）故宮院長蕭宗煌今（6）日赴立法院報告並備詢。（翻攝自直播畫面）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北市鼠患問題延燒多日，故宮院長蕭宗煌今（6）日赴立法院報告並備詢時，也被問及故宮是否也會遭遇相關問題？對此，蕭宗煌很有自信地說：「不可能！」關鍵原因是「沒有食物」。

故宮北院戶外的至善園及至德園，都是遊客會造訪停留的區域，且無禁止飲食。對此。立委陳秀寳關心是否會有鼠患問題。蕭宗煌則坦承，故宮位於山區，可能偶爾會見到蛇或老鼠，南院則因為在台糖土地周邊而有田鼠。但因為院區都有管理員，基本上，老鼠進不到室內，裡面也沒有東西可吃。

不過，蕭宗煌也接受陳秀寳的提醒，表示故宮在環境衛生方面也會多加注意。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中