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台中國家歌劇院「夏日放／FUN時光」 夏季10齣劇碼出爐
新任台中國家歌劇院藝術總監李惠美（後排左5）領軍，推出「夏日放／FUN時光」劇碼。（記者黃旭磊攝）
〔記者黃旭磊／台中報導〕新任台中國家歌劇院藝術總監李惠美上任，首推「夏日放／FUN時光」夏季劇碼出爐，10齣劇碼從百老匯傳奇音樂劇《COMPANY》，到《勸世三姊妹》再回歸，包含本土、客家及國際百老匯音樂劇。李惠美強調，劇情適合闔家觀賞，歡迎中台灣戲迷扶老攜幼，「一起來歌劇院FUN時光同歡」。
「怪美妖仙傳」變裝皇后演員參與「夏日放／FUN時光」宣傳會。（記者黃旭磊攝）
台中國家歌劇院今（6日）宣告「NTT夏日放／FUN時光」起跑，活動由台北劇場實驗室「怪美妖仙傳」變裝皇后驚艷開場；嚎哮排演演員黃建豪及蕭東意，以近乎「勞萊與哈台」逗趣主持方式，院內悠然廳聚集百名觀眾，歡笑聲此起彼落；而苗北客家流行音樂劇《那一天，彩虹出現》導演梁志民，現身訴說與阿公在礦坑相處過程；《勸世三姊妹》也宣告強勢回歸。
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李惠美表示，10檔音樂劇與跨界作品，從7月到9月6日陸續登場，劇碼從親子、年輕到客家族群都有，幫助觀眾尋找家人、好友及成功意義，歡迎扶老攜幼一起來FUN時光同歡。
「夏日放／FUN時光」戲碼，從7月10日起登場，百老匯傳奇音樂劇《COMPANY》打頭陣，包括嚎哮排演《別叫我成功：藝術界歸來的兒子》、《大話家》讀劇音樂會、無獨有偶《月亮找朋友》、新藝計畫《聽見你的聲音》，以及《怪美妖仙傳》變裝演出，最後在9月6日由躍演《勸世三姊妹》作為壓軸演出。
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