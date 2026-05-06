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「最美森林圖書館」屏東總圖獲2026台灣建築永續獎金獎

2026/05/06 14:53

有「最美森林圖書館」之稱的屏東總圖。（記者羅欣貞攝）有「最美森林圖書館」之稱的屏東總圖。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕有「最美森林圖書館」之稱的屏東縣立圖書館總館，在屢獲國內外大獎後，今年再度於財團法人台灣永續能源研究基金會主辦的第二屆「台灣建築永續獎」中脫穎而出，獲2026台灣建築永續獎金獎，展現公共建築在淨零碳排與生態共融的卓越成效。

屏東總圖被綠林環繞，兼具美觀與生態平衡。（記者羅欣貞攝）屏東總圖被綠林環繞，兼具美觀與生態平衡。（記者羅欣貞攝）

屏東總圖位於屏東市千禧公園，在設計之初，秉持「保留」與「翻修」的核心理念，保留既有建物結構體，採取低碳工法，大幅減少鋼筋混凝土的耗用與碳排放，並同步引入最先進的建築節能技術。此外，更保留50年的老樟樹林，讓透明大廳將窗外綠意與自然光線引入館內，被綠林環繞的圖書館周邊，呈現在地生物多樣性並維護生態平衡。

屏東縣政府文化處表示，從2020年重新開館以來，平均每年舉辦高達300場活動。涵蓋親子共讀、青少年與樂齡推廣，更有針對照顧者的紓壓活動，實踐多元共融與性別友善的閱讀服務。截至今年3月，累計進館人數已突破385萬人次，帶動「閱讀屏東」的城市風氣。

屏東總圖至今已累計獲得超過16項國內外大獎，包含奪下4項國家卓越建設獎，曾創下史上第一座拿下國家卓越建設獎「大滿貫」的輝煌紀錄，並獲頒「綜合卓越成就獎」。

文化處表示，感謝張瑪龍陳玉霖聯合建築師事務所的深厚設計底蘊，與施工團隊猛揮營造優良的技術與品質，在各方協力下，讓屏東總圖接連獲得國際與國內評審的一致青睞，讓享受閱讀成為屏東人的日常。

屏東總圖以多元閱讀活動帶動民眾親近圖書館。（圖由屏東縣政府提供）屏東總圖以多元閱讀活動帶動民眾親近圖書館。（圖由屏東縣政府提供）

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