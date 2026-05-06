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奇美博物館「埃及之王」3個月破25萬人次 「法老探險隊」導覽暑假加場

2026/05/06 16:37

暑假期間，特展的親子主題導覽「法老探險隊」將大幅加場。（奇美博物館提供）暑假期間，特展的親子主題導覽「法老探險隊」將大幅加場。（奇美博物館提供）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕奇美博物館年度特展「埃及之王：法老」農曆春節前開幕，迄今遊客仍絡繹不絕，根據進場統計，3個月的累積參觀人次已破25萬，深受歡迎的程度可見一斑。

而配合推出的親子主題導覽「法老探險隊」也廣受好評，原本僅週末才開辦，為了回應民眾期待，暑假期間的7、8月份將大幅加場，每天都有（休館日除外），透過專業人員的生動解說與任務學習單，帶領小朋友解碼神祕符號，深入淺出地掌握特展精華，完整認識古埃及之王的不朽傳奇。

暑假期間，特展的親子主題導覽「法老探險隊」將大幅加場，休館日之外，每天都有。（奇美博物館提供）暑假期間，特展的親子主題導覽「法老探險隊」將大幅加場，休館日之外，每天都有。（奇美博物館提供）

民眾除了近距離觀賞280件大英博物館的珍藏之外，奇美博物館也推薦參加今年首度引進的沉浸式VR體驗「消失的法老」，透過尖端科技，將穿越時空親臨古夫金字塔內部探索，還能登上頂端，並漫遊尼羅河等，邀請各界把握難得的機會。

館方提到，結合實體文物與尖端科技的古埃及體驗，讓大家來趟虛實整合的沉浸式觀展之旅；凡購買VR門票，即贈當日常設展參觀資格，建議可先於特展欣賞千年文物，再透過VR身歷其境古埃及的世界，最後前往常設展，探索希臘羅馬時期藝術，完整感受歷史轉動的軌跡。

館方也提醒民眾優先於線上購票，無論透過何種通路，購票後都可善用官網「快速入場預約」系統，先選定報到時段，以減少現場排隊的等候時間。

「埃及之王：法老」特展、「消失的法老」VR體驗，以及「法老探險隊」親子主題導覽等，都可於奇美博物館官網購票，歡迎民眾提早規劃參觀行程，可洽：chimeimuseum.fonticket.com。

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