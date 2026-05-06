《鹿港反杜邦之後：一些社會運動工作者的畫像》數位修復版 影視聽中心首映

首映現場由影視中心執行長杜麗琴（左起）介紹到場的導演李道明、當年被訪問的核心幹部盧思岳與時任「自立報系」記者林美娜。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕1986年台灣首件環保抗爭導致外商終止投資計畫「鹿港反杜邦運動」今年迎來40週年，當年鹿港居民驅車北上，在總統府前舉起「怨」字抗議標語，難以想像這是戒嚴時期發起的環保社會運動，由國家電影及視聽文化中心主辦的台灣國際紀錄片影展（TIDF）6日舉辦《鹿港反杜邦之後：一些社會運動工作者的畫像》（1990）數位修復版世界首映。

首映現場邀請到導演李道明、當年被訪問的核心幹部盧思岳與時任「自立報系」記者林美娜，與觀眾一起感受40年前風起雲湧的台灣社運浪潮，盧思岳與林美娜笑說，已經忘記當年是出現在紀錄片的那些畫面中，所以也和現場觀眾一樣充滿好奇欣賞首映。

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TIDF本屆常設單元「時光台灣」，主題為「印刻在膠卷上的1980年代後期」，選映2022年傑出貢獻獎得主李道明於1980年代後期使用16mm膠卷拍攝的4部作品，由國家影視聽中心甫數位修復完成，影視聽中心執行長杜麗琴，也在現場介紹中心參與本次珍貴影像修復的職人們與觀眾致意。

「印刻在膠卷上的1980年代後期」選映的4部作品之一《鹿港反杜邦之後：一些社會運動工作者的畫像》，拍攝背景為1986年的「反杜邦運動」，當時政府選定彰濱工業區作為美國杜邦化工公司的廠址，生產「二氧化鈦」帶來的化學污染隱憂讓鹿港居民群情激憤，發起抗爭活動，最終成功讓杜邦自鹿港撤出，《鹿港反杜邦之後：一些社會運動工作者的畫像》將鏡頭對準當年投入運動的「社運份子」，忠實紀錄當時在戒嚴氛圍下進行社運抗爭者的心聲。

國家影視中心表示，「印刻在膠卷上的1980年代後期」4部作品《殺戮戰場的邊緣》（1986）、《矮人祭之歌》（1988）、《鹿港反杜邦之後：一些社會運動工作者的畫像》與《人民的聲音（環保篇）》（1991），議題橫跨國際難民、原住民文化與環境運動，於第15屆TIDF持續有場次放映，詳情請關注TIDF官方網站、Facebook專頁及Instagram。

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