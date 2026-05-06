自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

《鹿港反杜邦之後：一些社會運動工作者的畫像》數位修復版 影視聽中心首映

2026/05/06 16:33

首映現場由影視中心執行長杜麗琴（左起）介紹到場的導演李道明、當年被訪問的核心幹部盧思岳與時任「自立報系」記者林美娜。（記者翁聿煌攝）首映現場由影視中心執行長杜麗琴（左起）介紹到場的導演李道明、當年被訪問的核心幹部盧思岳與時任「自立報系」記者林美娜。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕1986年台灣首件環保抗爭導致外商終止投資計畫「鹿港反杜邦運動」今年迎來40週年，當年鹿港居民驅車北上，在總統府前舉起「怨」字抗議標語，難以想像這是戒嚴時期發起的環保社會運動，由國家電影及視聽文化中心主辦的台灣國際紀錄片影展（TIDF）6日舉辦《鹿港反杜邦之後：一些社會運動工作者的畫像》（1990）數位修復版世界首映。

首映現場邀請到導演李道明、當年被訪問的核心幹部盧思岳與時任「自立報系」記者林美娜，與觀眾一起感受40年前風起雲湧的台灣社運浪潮，盧思岳與林美娜笑說，已經忘記當年是出現在紀錄片的那些畫面中，所以也和現場觀眾一樣充滿好奇欣賞首映。

TIDF本屆常設單元「時光台灣」，主題為「印刻在膠卷上的1980年代後期」，選映2022年傑出貢獻獎得主李道明於1980年代後期使用16mm膠卷拍攝的4部作品，由國家影視聽中心甫數位修復完成，影視聽中心執行長杜麗琴，也在現場介紹中心參與本次珍貴影像修復的職人們與觀眾致意。

「印刻在膠卷上的1980年代後期」選映的4部作品之一《鹿港反杜邦之後：一些社會運動工作者的畫像》，拍攝背景為1986年的「反杜邦運動」，當時政府選定彰濱工業區作為美國杜邦化工公司的廠址，生產「二氧化鈦」帶來的化學污染隱憂讓鹿港居民群情激憤，發起抗爭活動，最終成功讓杜邦自鹿港撤出，《鹿港反杜邦之後：一些社會運動工作者的畫像》將鏡頭對準當年投入運動的「社運份子」，忠實紀錄當時在戒嚴氛圍下進行社運抗爭者的心聲。

國家影視中心表示，「印刻在膠卷上的1980年代後期」4部作品《殺戮戰場的邊緣》（1986）、《矮人祭之歌》（1988）、《鹿港反杜邦之後：一些社會運動工作者的畫像》與《人民的聲音（環保篇）》（1991），議題橫跨國際難民、原住民文化與環境運動，於第15屆TIDF持續有場次放映，詳情請關注TIDF官方網站、Facebook專頁及Instagram。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中