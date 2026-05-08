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麗寶美樂地親子農場「療癒媽咪月」 全台媽媽5月9至31日免費入園

2026/05/08 11:30

美樂地親子農場5月9至31日推出「療癒媽咪月」，歡迎全台媽媽免費入園。（麗寶樂園渡假區提供）美樂地親子農場5月9至31日推出「療癒媽咪月」，歡迎全台媽媽免費入園。（麗寶樂園渡假區提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕看萌寵最療癒，麗寶美樂地親子農場5月9至31日推出「療癒媽咪月」，歡迎全台媽媽免費入園，活動期間只要是母親身分，不限居住地均享0元入園禮遇，同行親友，每人只要199元（至多3名），農場有大片草地與療癒人心的水豚、狐獴、迷你馬、跳跳羊等可愛小動物，讓媽媽近距離接觸自然、釋放壓力，過一個溫馨又難忘的母親節。

麗寶樂園5月台中媽咪同樂月，凡台中市的母親或主要照顧者，最多帶3位市民親友同行，每人同享優惠價。（麗寶樂園渡假區提供）麗寶樂園5月台中媽咪同樂月，凡台中市的母親或主要照顧者，最多帶3位市民親友同行，每人同享優惠價。（麗寶樂園渡假區提供）

優惠好康不只這樣，探索世界5月特別推出台中市民限定方案，凡設籍台中市的母親、主要照顧者（含父兼母職），憑身分證或駕照正本購票，本人及台中市民同行親友（至多3名），每人399元即可入園暢玩（不適用日期與入園時間詳詢官網公告）。

麗寶OUTLET MEYER鍋具新櫃登場，祭出Prestige極緻黑導磁不沾單柄炒鍋30CM驚喜價。（麗寶樂園渡假區提供）麗寶OUTLET MEYER鍋具新櫃登場，祭出Prestige極緻黑導磁不沾單柄炒鍋30CM驚喜價。（麗寶樂園渡假區提供）

另外，麗寶OUTLET MALL則以超強買氣應援母親節，多款品牌強打特賣。包含CACO春夏新品2件88折、FILA特賣2折起；頂級廚具品牌MEYER鍋具新櫃登場，祭出Prestige極緻黑導磁不沾單柄炒鍋30CM驚喜價。除了折扣超誘人外，活動期間於館內，當日累計消費滿額即可參加「雙重抽」，豐富獎項包含價值近5萬元的masse-i享受運動椅及iPhone 17e，持玉山麗寶聯名卡消費，中獎機率更可直接翻倍。更多相關內容詳詢麗寶樂園渡假區官網。

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