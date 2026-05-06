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藝文 > 品風格 > 吃遊聯盟

馥蘭朵烏來5月感恩月 母親節禮遇全面登場

2026/05/06 17:41

馥蘭朵烏來5月母親節禮遇專案，涵蓋溫泉療癒、精緻餐飲與聲音療癒演出。（馥蘭朵烏來提供）馥蘭朵烏來5月母親節禮遇專案，涵蓋溫泉療癒、精緻餐飲與聲音療癒演出。（馥蘭朵烏來提供）

〔記者周幸叡／台北報導〕春末初夏，南勢溪波光粼粼、山色翠綠，是帶媽媽走入烏來山林、留下珍貴影像的絕佳時機。坐落南勢溪畔的精品溫泉度假酒店馥蘭朵烏來（Volando Urai Spring Spa & Resort），為羅萊夏朵（Relais & Châteaux）成員，即日起至5月31日推出母親節禮遇專案，涵蓋溫泉療癒、精緻餐飲與聲音療癒演出，邀請子女和媽媽共享烏來溫馨住宿之旅。而體現與在地共榮精神，馥蘭朵烏來特別邀請烏來國民中小學合唱團，於5月8及9日蒞館，以嘹亮歌聲為在場每一位母親獻上最真摯的祝福，這份源自山林部落的純粹歌聲，與南勢溪的潺潺水聲交織成動人氛圍，讓母親節的感動更加完整雋永。

Dasha SPA 5月起推出指定脾胃滿足課程優惠，第2人享6折優惠。（馥蘭朵烏來提供）Dasha SPA 5月起推出指定脾胃滿足課程優惠，第2人享6折優惠。（馥蘭朵烏來提供）

馥蘭朵烏來5月感恩月禮遇，凡預訂同房型兩間，第2間即享現場價5折優惠，讓子女帶媽媽共享最貼心的烏來住宿禮遇。住房方案皆含「1泊4食」，從抵達飯店的那一刻起，1杯「馬告蜂蜜檸檬茶」揭開整段禮遇的序幕，接著再到首漾餐廳享用迎賓點心以及欣賞生活儀式聲音療癒，辦理入住時預選夜床服務的精油，於晚餐回房時，一室馨香靜靜等候，翌日以豐盛早餐為旅程畫下完美句點。飯店內大浴場為日式男女分開裸湯，戶外坐擁南勢溪絕美溪景，室內有冷熱池、烤箱與蒸氣室一應俱全，讓母女在溫泉中傾心細語，共度最奢侈的親子私密時光。榮獲國際獎項肯定的Dasha SPA，5月起推出指定脾胃滿足課程優惠，第2人享6折優惠（以價低者計），由專業療癒師引導旅人從身體內部開始放鬆，送給媽媽最有感的禮物。（SPA課程需事先預約，名額有限。）

首漾餐廳以「味覺環行台灣」端出各地美食。（馥蘭朵烏來提供）首漾餐廳以「味覺環行台灣」端出各地美食。（馥蘭朵烏來提供）

餐飲方面，深受泡湯旅客喜愛的思鸝餐廳，此次推出的菜單，特別以「蘭郁套餐」呈現海陸餐程，迎賓小點以新鮮萵苣葉拖起手撕雞，佐香氣滿溢的花椒油，讓人食指大開；珍味以麻油煸香薑片為底，搭配新鮮中卷與九層塔，香氣層次迷人；甜度極高的日本大蔥切絲後，搭配松阪豬煎至恰到好處的焦香；主餐2選1，有香煎羊排佐羊肉爐醬或南乳肉汁慢燉牛頰，最後以雪花糕做結尾。

主廚黃俊偉特別為來館的媽媽加碼現烤「日式海鮮串燒」。（馥蘭朵烏來提供）主廚黃俊偉特別為來館的媽媽加碼現烤「日式海鮮串燒」。（馥蘭朵烏來提供）

此外，房客限定的首漾餐廳，由主廚黃俊偉領軍，以「味覺環行台灣」為本次菜單核心概念，精選台灣各地具代表食材，帶領賓客由北至南，打開一頁頁的美食地圖。例如北港優質砂質土壤孕育風味濃郁的花生，手打製成醬料，搭配烏來純淨水域養殖的鱘龍魚，以法式手法自製成凍入口即化；春末夏初是正值澎湖花枝（又名虎斑烏賊）最佳品嘗季節，與宜蘭胭脂蝦手打成漿，佐以色彩鮮豔的黃綠色櫛瓜，視覺味覺雙重饗宴；南投竹山紫山藥熬煮出天然紫色素，與香草雞慢燉，暖胃又養生；屏東車城在落山風吹拂下孕育出的洋蔥鮮甜多汁，與新鮮海魚共譜清甜美味。因應母親節，主廚特別為到訪的媽媽加碼現烤「日式海鮮串燒」，這道節慶限定佳肴是馥蘭朵烏來送給每位媽媽的祝福。更多相關內容詳詢馥蘭朵烏來官網。

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