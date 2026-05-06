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台北文學閱影展精選16部電影 帶觀眾重新思索女性主義與同志

2026/05/06 19:13

「2026台北文學．閱影展」以英國文學家「維吉尼亞．吳爾芙」與前衛酷兒影像藝術家「德瑞克．賈曼」為雙主題。（北市文化局提供）「2026台北文學．閱影展」以英國文學家「維吉尼亞．吳爾芙」與前衛酷兒影像藝術家「德瑞克．賈曼」為雙主題。（北市文化局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市文化局今（6）日宣布「2026台北文學．閱影展」，以英國文學家「維吉尼亞．吳爾芙」與前衛酷兒影像藝術家「德瑞克．賈曼」為雙主題，將從5月22日到6月4日放映16部經典作品，從文學到影像，從性別到身體，帶領觀眾重新思考自由、性別與自我認同等當代議題。

文化局副局長陳譽馨指出，今年台北文學．閱影展除了為期兩週的影展放映之外，陸續將有主題書展、詩文展、專題講座和專屬優惠活動接力登場，除了德瑞克．賈曼以及維吉尼亞．吳爾芙二位大師的作品之外，影展這次也特別帶來日本知名導演岩井俊二的最新作品《祈憐之歌》，是一部以音樂串起人物13年的相遇與離別的電影。

台北文學閱影展精選16部電影 帶觀眾重新思索女性主義與同志擔任活動嘉賓的陳珊妮說，美好的東西都不是憑空而來，願所有不符合主流價值期待的靈魂，都能活出自我。
（北市文化局提供）

樂壇「公主」陳珊妮擔任活動嘉賓，她說，因為有吳爾芙這樣的先驅，把女性的感受變成創作的主題；賈曼也在影像上為同志開拓了一條獨特而深刻的路徑，陳珊妮也說，美好的東西都不是憑空而來，願所有不符合主流價值期待的靈魂，都能活出自我。

文化局介紹，作家維吉尼亞．吳爾芙生前身處女性受歧視的社會環境，但是她指出女性作家在文學史上地位不及男性，並非缺乏天賦，而是受限於經濟與教育資源，反映父權體制的壓抑，並留下「女人若要寫作，必須有錢，以及一間自己的房間」的名言。做為女性主義與意識流文學的先驅，吳爾芙對後世文學與影像創作影響深遠。

吳爾芙以《自己的房間》提出女性與創作的關鍵命題，本次影展將放映由妮可基嫚、梅莉史翠普、茱莉安摩爾三大影后主演的《時時刻刻》，透過三位不同時代女性的心靈掙扎，看見房間的困境。此外，以跨性別視角重新詮釋《千面歐蘭朵》，以及改編自吳爾芙原著的《海浪》將以16毫米膠捲放映，都是難得一見的電影作品。

德瑞克．賈曼身兼導演、藝術家、作家等多重身分，他運用超8攝影機與錄影帶等媒材，以自由且批判的視角回應所處時代。首部電影《塞巴斯提安》以同性情慾重構基督教殉道故事，是英國早期正面描寫男同志的重要作品。此後，他持續解構主流敘事與挑戰當時英國社會的保守氛圍，並積極投身同志平權運動，為性少數發聲。生命晚期，因愛滋病併發症逐漸失去視力，創作出經典遺作《藍》。他的電影如同一幅時代畫布，始終無畏權威與壓迫，本次影展精選放映賈曼10部作品。

文化局表示，8日中午12時將在OPENTIX系統正式啟售票券，活動資訊可至「台北文學季-台北文學・閱影展」官網、光點台北官方粉絲頁查詢，邀請觀眾走進戲院，在經典與影像的碰撞中，重新看見這個時代最真實的提問。

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