威尼斯台灣館李亦凡新作現場直擊！巨型雕塑暗藏「充電線」 觀眾與「數位囚徒」同步續航

李亦凡特別將雕塑設計為可供觀眾休憩與替手機充電的座椅。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／威尼斯報導〕台北市立美術館策畫的2026第61屆威尼斯雙年展「台灣館」，於普里奇歐尼宮（下稱普宮）正式揭幕，今（6）舉辦媒體預覽，由藝術家李亦凡帶來新作《鬱卒的平面》，不僅在視覺上令人震撼，更在細節中展現出對當代「數位焦慮」的黑色幽默。除了錄像影片，散落在各處的大型裝置作品也藏有巧思。

散落在普宮展場各處、以 3D 列印製成的巨大雕塑裝置同樣引人注目。（記者董柏廷攝）

觀眾步入普宮幽暗的2樓展間，除了被長達1小時的 LED 錄像作品所吸引，最引人矚目的是散落在展場各處、以 3D 列印製成的巨大雕塑。這些雕塑呈現人偶手掌、腳踝與頭部等局部肢體，外層塗覆岩石漆，與錄像中的虛擬主角相互呼應。

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威尼斯台灣館中以3D列印的巨型人體器官雕塑，其實也是觀眾座椅。（記者董柏廷攝）

有趣的是，巨型肢體雕塑並不只是供觀賞的藝術品，它們同時具備「功能性」。李亦凡特別將雕塑設計為可供觀眾休憩的座位，更貼心地在雕塑結構中埋入手機充電線。藝術家幽默地表示，當觀眾坐在人偶殘肢上，一邊欣賞關於數位囚徒的喃喃自語，一邊幫自己的手機「補血」時，觀眾本身也成為了這場虛擬與現實交織劇場的一部分。

展覽的設計，也反映當代人對「電力」的倚賴與數位生活的疲困，在曾是監獄的普宮空間裡，觀眾「坐」在作品上充電的行為，彷彿也巧妙呼應了影片中提到的操控者與被操控者的曖昧關係。台灣館將自5月9日起正式開放，來到威尼斯的遊客，不妨走進這座數位迷宮，在幫手機充電的同時，也為自己的感官重新開機。

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