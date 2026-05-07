百年公會堂褪去商業外衣 恆春老街永續觀光論壇點亮歷史原貌

文史工作者念吉成（左）協助文史蒐集及導覽。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕長期承載恆春歷史遞嬗的「恆春公會堂」（現恆春轉運站），近日在地方團隊與文史工作者的共同努力下，褪去了過去厚重的商業裝潢，重現優雅的木構造屋頂原貌。這座見證恆春百年興衰的建築，舉辦首場「 恆春老街永續觀光論壇」，吸引眾多在地居民與創業者參與，成為恆春老街翻轉觀光思維的重要里程碑。

公會堂過於現代商業裝潢遮掩美貌。（記者蔡宗憲攝）公會堂頂樑露出。（記者蔡宗憲攝）

「公會堂不只是轉運站，它是恆春人的集體記憶。」知名文史工作者念吉成有感而發表示，這座建築具有極高的歷史價值。過去幾年因經營方向過於商業化，許多珍貴的構造被天花板與廣告招牌遮蓋。此次新經營團隊與在地夥伴攜手，在活動前夕特別請師傅拆除吊燈、盡力還原屋頂的木結構，並展示大量史料，讓公會堂回歸歷史文化推廣的本質，這份對古蹟的敬意令人動容。

請繼續往下閱讀...

恆春鎮長尤史經親臨現場支持，他強調公會堂是旅人進入恆春古城的「觀光第一站」。尤史經指出，目前的門面優化只是開端，未來將持續推動公會堂朝向兼具歷史展示與觀光服務的方向委外經營，期許這座建築的美能被更多國際與國內遊客看見，進而帶動整個老街區的質感提升。

居民參與討論熱烈。（記者蔡宗憲攝）居民參與討論熱烈。（記者蔡宗憲攝）

在老街經營多年的店家表示，「以前走進轉運站只覺得是個賣票的地方，沒想到拆掉天花板、露出原本的木樑後，這棟建築竟然這麼有生命力！」 參與論壇的青年創業者則提到，平時大家各自忙於生計，面對高房租與交通壅塞只能私下抱怨，但坐在古色古香空間裡，看到古董家具與史料展示，真的有種「找回老恆春靈魂」的感動。

經營團隊負責人郭德慧說，論壇與會者橫跨在地文化耆老、二三代居民，以及深耕半島多年的創業家與初來乍到的青年。眾人針對壅塞交通、高昂房租、地方文化導入、多語言觀光支持及行銷痛點熱烈交流，希望從門面改變來讓恆春更好。

經營團隊改善門面恢復舊貌。（記者蔡宗憲攝）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法