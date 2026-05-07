自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 看表演

披薩PK潤餅！ 大提琴家張正傑攜手趙自強衛武營上演「美食音樂大戰」

2026/05/07 14:01

大提琴家張正傑攜手趙自強 ，17日在衛武營上演「美食音樂大戰」。（記者黃佳琳攝）大提琴家張正傑攜手趙自強 ，17日在衛武營上演「美食音樂大戰」。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕當義大利披薩遇上台灣潤餅，會擦出什麼樣的音樂火花？享有國際盛譽且創意十足的大提琴家張正傑，將於17日在衛武營國家藝術文化中心推出全新親子音樂會，大膽將美食文化與古典音樂跨界結合。張正傑不僅親自領軍「披薩隊」，更邀來兒童劇場大師趙自強化身「潤餅隊」代表，透過節奏與律動，展開一場別開生面的東西方美味大對決。

被樂迷公認為「被大提琴耽誤的廚師」，張正傑這次將日常飲食經驗融入音符，演出中特別邀請義大皇家酒店與Pino Pizzeria主廚親自示範料理，從揉麵、包餡到成品的製作過程，皆精準搭配聲樂與弦樂的節奏與音效，讓孩子在趣味中理解生活樣貌。

此外，因應近期大眾關心的食安議題，音樂會也設計了輕鬆橋段，帶領親子觀眾認識食物來源，落實寓教於樂。為了增加參與感，現場更設計了互動投票，由觀眾決定想吃披薩還是潤餅。

張正傑表示，披薩是全球共同的語言，而潤餅則是台灣人深層的飲食記憶，希望透過這場「美味對決」，讓藝術自然融入生活教育。本次演出集結次女高音翁若珮、男中音林政勳等實力派卡司，票價貼心考量親子負擔，12歲以下僅需200元起，即日起於OPENTIX開放購票，邀請高雄家長帶孩子來一場聽覺與味覺的雙重饗宴。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中