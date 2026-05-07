披薩PK潤餅！ 大提琴家張正傑攜手趙自強衛武營上演「美食音樂大戰」

大提琴家張正傑攜手趙自強 ，17日在衛武營上演「美食音樂大戰」。（記者黃佳琳攝）

〔記者黃佳琳／高雄報導〕當義大利披薩遇上台灣潤餅，會擦出什麼樣的音樂火花？享有國際盛譽且創意十足的大提琴家張正傑，將於17日在衛武營國家藝術文化中心推出全新親子音樂會，大膽將美食文化與古典音樂跨界結合。張正傑不僅親自領軍「披薩隊」，更邀來兒童劇場大師趙自強化身「潤餅隊」代表，透過節奏與律動，展開一場別開生面的東西方美味大對決。

被樂迷公認為「被大提琴耽誤的廚師」，張正傑這次將日常飲食經驗融入音符，演出中特別邀請義大皇家酒店與Pino Pizzeria主廚親自示範料理，從揉麵、包餡到成品的製作過程，皆精準搭配聲樂與弦樂的節奏與音效，讓孩子在趣味中理解生活樣貌。

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此外，因應近期大眾關心的食安議題，音樂會也設計了輕鬆橋段，帶領親子觀眾認識食物來源，落實寓教於樂。為了增加參與感，現場更設計了互動投票，由觀眾決定想吃披薩還是潤餅。

張正傑表示，披薩是全球共同的語言，而潤餅則是台灣人深層的飲食記憶，希望透過這場「美味對決」，讓藝術自然融入生活教育。本次演出集結次女高音翁若珮、男中音林政勳等實力派卡司，票價貼心考量親子負擔，12歲以下僅需200元起，即日起於OPENTIX開放購票，邀請高雄家長帶孩子來一場聽覺與味覺的雙重饗宴。

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