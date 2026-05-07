公視董事長胡元輝被趕出立院議場 在野立委公然要求政黨協商

立法院今（7）日邀請文化部進行業務報告並備詢，但公共電視董事長胡元輝卻遭到在野立委以「第7屆董事會不能延任」為由，被趕出議場。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕立法院今（7）日邀請文化部進行業務報告並備詢，但公共電視董事長胡元輝卻遭到在野立委以「第7屆董事會不能延任」為由，被趕出議場，國民黨立委柯志恩還質疑為何不能進行政黨協商。對此，胡元輝與文化部長李遠皆表達遺憾，李遠更在答詢時激動到哽咽地強調，他絕對會堅守住不能「政黨協商」的前提。

胡元輝指出，依據《財團法人法》以及《公共電視法》，都沒有慣例或明定不能延任，「也就是在下一屆董事會還沒有組成之前，我們來繼續延任來承擔公共媒體的責任。」胡元輝說，公視沒有董事會影響非常大，所有重要工作計畫都沒辦法進行，包括對外的政策往來、跟金融機構的往來、政策性功能的核定等，會嚴重癱瘓公視的運作。

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文化部長李遠今（7）日赴立院報告，對於公視董事長被趕出一場相當激動。（記者凌美雪攝）

李遠則說明，雖然曾經有經過協商產生新的董事會，「我覺得我們應該反過來想，這20年來有2次都要到1000天才能夠產生，為什麼，就是因為這個整個制度互相杯葛，我希望在我手上重新回到制度本身，我如果還是走上一個跟公視法不一樣的方式，透過政黨協商。我覺得我就完全違反過去公共電視在公廣集團在20年前因為黨政軍退出以後才開始有這個公共廣播集團，所以我很遺憾就是在剛才大會一開始就把這個胡董事長趕出去。」

李遠表示，公共電視有上千個員工，每天都要發薪水、簽公文，「你把一個董事長趕出去，可是新的董事會又不讓我成立，那你到底要怎麼辦？」李遠說，在野推派的審查委員總辭，卻把責任推給他說他沒有協商，「那我這樣做部長，我怎麼做得下去？」

李遠指出，行政院現在已經去函給立法院，請在野黨再派8個，審查委員，「我願意很有誠意地溝通」，李遠說，「因為審查委員就代表社會公共人士，他為什麼要反過來聽政黨的指揮，這點是我實在沒辦法接受。」

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