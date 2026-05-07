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北海岸傳奇媽祖文化祭5/16起跑 外籍生參與行腳持法器護駕

2026/05/07 17:48

新北市政府今天舉行「2026北海岸傳奇媽祖文化祭」記者會，活動自5月16日起陸續展開。（記者賴筱桐攝）新北市政府今天舉行「2026北海岸傳奇媽祖文化祭」記者會，活動自5月16日起陸續展開。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府今天舉行「2026北海岸傳奇媽祖文化祭」記者會，系列活動將從5月16日起展開，串聯藝文展演、公益、行腳、國際交流、集章、美食及主題祭典等多元內容，邀請全台信眾循著「開基二媽」的信仰足跡，感受特殊的宗教文化與地方魅力。

「2026北海岸傳奇媽祖文化祭」主題為「聖蹟尋根」。（記者賴筱桐攝）「2026北海岸傳奇媽祖文化祭」主題為「聖蹟尋根」。（記者賴筱桐攝）

新北市副市長劉和然表示，「北海岸傳奇媽祖文化祭」是地方宗教盛事，今年透過「開基二媽．聖蹟尋根」主題，盼讓更多民眾從信仰出發，看見地方歷史、文化脈絡與人情風景，也讓媽祖守護地方、凝聚人心的精神，在北海岸發光發熱。

外籍生將參與行腳活動，並擔任「36執事」，手持法器為二媽開路、護駕。（記者賴筱桐攝）外籍生將參與行腳活動，並擔任「36執事」，手持法器為二媽開路、護駕。（記者賴筱桐攝）

金包里慈護宮董事長游忠義指出，活動5月13日起開放報名，有「心靈行腳」與「隨轎行腳」2種參與方式，沿途提供油飯、粿粽、豆花、雞蛋糕及菜頭粿等美食補給，今年推出限量「集章換熱顯影馬克杯」活動，同時邀請致理科技大學東南亞外籍學生參與，體驗八家將臉譜，並於行腳期間擔任「36執士」，手持法器為二媽開路、護駕。

活動研發衣服、帽子、背包等文創商品。（記者賴筱桐攝）活動研發衣服、帽子、背包等文創商品。（記者賴筱桐攝）

金山區長劉昌松表示，首先登場的「金山藝象」將於5月16、17、23、30日，在慈護宮前廣場進行藝文展演；5月24日舉辦「熱血永在」捐血公益活動；5月28日與29日有傳統歌仔戲表演；5月31日「金山全境大遶境」，壓軸登場的6月1日「金包里二媽回野柳媽祖洞祭典」，信眾隨神轎徒步「回娘家」。

行腳期間沿途提供許多在地特色美食，讓信眾補給。（記者賴筱桐攝）行腳期間沿途提供許多在地特色美食，讓信眾補給。（記者賴筱桐攝）

民政局長林耀長表示，行腳活動當天邀請國立台灣體育運動大學舞蹈系學生，在野柳海蝕洞前表演金山二媽典故的默劇，媽祖神尊改由轎班人員親揹到海蝕洞安座，重現人與神的互動，以及對先人開拓精神的致敬。

來自越南的致理科技大學資訊管理系大三學生阮俊維說，這是他第2年參與活動，去年行腳期間感受到濃厚人情味，雖然走得很累，但沿途享用許多美食，他心想：「台灣人也太棒了吧！」特殊的八家將宗教文化，也吸引他想進一步了解和體驗。

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