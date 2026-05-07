自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝文觀點

公視爭議 吳思瑤槓羅廷瑋：拿不下公視就搞垮公視嗎？

2026/05/07 12:41

吳思瑤（左）為公視爭議槓上教文會召委羅廷瑋。（記者凌美雪攝）吳思瑤（左）為公視爭議槓上教文會召委羅廷瑋。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕第8屆公視董事會難產，成為今（7）日立法院教育文化委員會質詢文化部的焦點，國民黨立委羅志強以立法院已通過「公視法」修正案移除「延任條款」為由，與教文會召委羅廷瑋一起把現任公視董事長胡元輝請出議場，柯志恩更以「有前例」公然質疑為何不要「政黨協商」，導致執政黨多位委員不滿，吳思瑤批在野黨是「拿不下公視就搞垮公視嗎？」

吳思瑤指出，在野黨的委員兩度用不同的方式，一次是投票封殺，一次是直接集體的辭職抵制，因為政治干預不成，就集體的來進行政治的勒索，「我真的覺得非常遺憾，國會殿堂公然霸凌文化工作者。」吳思瑤質疑在野黨「拿不下公視就搞垮公視嗎？」

「公共媒體的責任就是，即便政治再紛擾，這些政客再猙獰，我們都要努力讓國家的公共電視維於不墜，我們要讓他能夠順利運作。」吳思瑤也對文化部長李遠喊話，支持他繼續捍衛公共電視，「我支持您我們依法我們繼續不放棄的協商，但是在野黨委員這些惡質霸凌的做法要讓社會看見。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中