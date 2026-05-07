公視爭議 吳思瑤槓羅廷瑋：拿不下公視就搞垮公視嗎？

吳思瑤（左）為公視爭議槓上教文會召委羅廷瑋。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕第8屆公視董事會難產，成為今（7）日立法院教育文化委員會質詢文化部的焦點，國民黨立委羅志強以立法院已通過「公視法」修正案移除「延任條款」為由，與教文會召委羅廷瑋一起把現任公視董事長胡元輝請出議場，柯志恩更以「有前例」公然質疑為何不要「政黨協商」，導致執政黨多位委員不滿，吳思瑤批在野黨是「拿不下公視就搞垮公視嗎？」

吳思瑤指出，在野黨的委員兩度用不同的方式，一次是投票封殺，一次是直接集體的辭職抵制，因為政治干預不成，就集體的來進行政治的勒索，「我真的覺得非常遺憾，國會殿堂公然霸凌文化工作者。」吳思瑤質疑在野黨「拿不下公視就搞垮公視嗎？」

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「公共媒體的責任就是，即便政治再紛擾，這些政客再猙獰，我們都要努力讓國家的公共電視維於不墜，我們要讓他能夠順利運作。」吳思瑤也對文化部長李遠喊話，支持他繼續捍衛公共電視，「我支持您我們依法我們繼續不放棄的協商，但是在野黨委員這些惡質霸凌的做法要讓社會看見。」

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