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開啟兒童模式！台北兒藝節橫跨7國藝術團隊 169場演出深入12行政區

2026/05/07 14:07

台北市兒童藝術節將在6月30日至8月6日登場，今年活動向大小朋友發出「開啟兒童模式」的邀請函，由31組國際表演團隊領航，深入臺北市12個行政區，帶來34檔共169場演出。（記者孫唯容攝）台北市兒童藝術節將在6月30日至8月6日登場，今年活動向大小朋友發出「開啟兒童模式」的邀請函，由31組國際表演團隊領航，深入臺北市12個行政區，帶來34檔共169場演出。（記者孫唯容攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市兒童藝術節將在6月30日至8月6日登場，今年活動向大小朋友發出「開啟兒童模式」的邀請函，由31組國際表演團隊領航，深入台北市12個行政區，帶來34檔共169場演出，邀請大家化身「探索者」帶著好奇心，讓藝術走入城市各個角落。

今年的主題「開啟兒童模式」，由ART島的居民以誇張的肢體演出模式介紹今年演出團隊。（記者孫唯容攝）今年的主題「開啟兒童模式」，由ART島的居民以誇張的肢體演出模式介紹今年演出團隊。（記者孫唯容攝）

台北市副市長林奕華表示，她很喜歡今年的主題「開啟兒童模式」，邀集來自法國、澳洲、比利時、西班牙、印尼、泰國及台灣等7個國家的團隊，橫跨劇場、社區與戶外空間，並結合互動展覽與共融工作坊，讓藝術走入城市各個角落；其中將藝術延伸到社區相當重要，深入12個行政區推出92場演出，並將走進12所國小，與師生共享藝術體驗。

北表演藝術中心董事長王文儀表示，今年活動特別強化「共融」與「參與」。亮點節目之一《甘美朗敲好玩！》除聲音展覽外，也邀請孩子參與工作坊後正式登台演出，從觀看者轉身成為創造者。此外，北藝中心南極座廣場將於7月10日至8月2日化身城市遊戲場，設置來自西班牙的大型裝置《遊戲迷宮》，這是兼具智力與體能發展的活動，邀請大小朋友一起挑戰。

主辦單位指出，今年多部作品透過光影變化，物件與材質設計，讓黑暗成為好奇心的起點，《小魚散步》去年廣受好評再回歸，以生活物件與光影層次，詩意描繪熟悉又迷人的台灣巷弄日常；《月亮找朋友》則在柔和光影中展開一場關於陪伴與尋找的旅程，跟著月亮認識友誼、包容與自我認同，也學習各種感官的創意運用。

今年兒藝節也邀請觀眾感受音樂與律動，《豆花公劇場版－拍斷手骨顛倒勇》以搖滾節奏與戲劇張力，展現熱鬧又有活力的舞臺魅力《豆花公劇場版－拍斷手骨顛倒勇》以搖滾節奏與戲劇張力展現熱鬧舞臺魅力；《玩具王國的星空派對》邀請大小朋友以輕鬆自在的心情，走進音符交織的童話派對；由林懷民、幾米與FOCASA馬戲團聯手打造的親子馬戲《幾米男孩的100次勇敢》，則以音樂與驚呼聲交織出勇氣與成長旅程。更多相關演出資訊可至臺北表演藝術中心官網查詢。

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