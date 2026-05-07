迷失才好玩！威尼斯台灣館幕後揭密 他們用「幽默感」征服普宮

策展人哈法艾爾・馮希卡（左）與台灣藝術家李亦凡於威尼斯雙年展台灣館合照。（北美館提供）

〔記者董柏廷／威尼斯報導〕2026第61屆威尼斯雙年展台灣館「鬱卒的平面」昨（6）日在普里奇歐尼宮（下稱普宮）舉辦媒體預覽，策展人哈法艾爾・馮希卡（Raphael Fonseca）與台灣藝術家李亦凡接受本報記者訪問分享兩人「跨文化對話」的真實火花。哈法艾爾坦言，來自巴西里約熱內盧的他與來自台北的李亦凡，雖然世代相近，但文化差異巨大。對他而言，「誤解」也是策畫藝術展有趣的部分。

哈法艾爾指出，兩人的母語分別是葡萄牙語與中文，平時以英語溝通，許多細微概念在翻譯中迷失，這反而是應該發生的美學流變。他舉展名「鬱卒的平面」為例，原文來自葡語的「melancolia de tela」，翻成英文再轉入中文後，語意層層轉化。他反思：「中文是否有對應『melancholy』的精準單字？巴西人與葡萄牙人使用這個詞的方式是否一致？這些不確定性正是我熱愛策展的原因，因為迷失才好玩。」

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2026第61屆威尼斯雙年展台灣館「鬱卒的平面」，於普里奇歐尼宮登場。（記者董柏廷攝）

藝術家李亦凡補充，在討論過程中，他們特別希望保留語言與概念上的「歧異性」。他認為「鬱卒」一詞帶有的情緒質地難以被完全翻譯，而作品正是要在這種文化空隙中實驗。哈法艾爾感性地說，兩人雖對萬事不抱持絕對確定，卻在「幽默感」與「對動態影像的熱愛」中找到了共通的頻率。

李亦凡將3D列印的巨型雕塑設計為觀眾休憩座位，更埋入手機充電線。（記者董柏廷攝）

有趣的是，這場「幽默征服監獄」的實驗也體現在展場細節。李亦凡將3D列印的巨型雕塑設計為觀眾休憩座位，更埋入手機充電線，讓現代人在古老監獄欣賞「數位焦慮」時，也能同步為手機續航，安撫自己的「數位焦慮」。

「鬱卒的平面」並未強加策展人個人風格，而是透過對話火花碰撞出的展覽，讓台灣館在威尼斯這個古老舞台上，展現流動的藝術樣態，並與國際觀眾產生對話。

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