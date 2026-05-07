台日深化宗教文化交流 日本國際媽祖會訪屏東縣府

日本國際媽祖會拜訪屏東縣政府。（圖由屏東縣政府提供）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕日本國際媽祖會長期推廣與海外傳承媽祖文化，凝聚旅日僑界力量推動國民外交，今（7）日由會長曾鳳蘭率團拜訪屏東縣政府，與縣長周春米進行宗教文化交流，訪團並前往屏東慈鳳宮參訪，期望透過媽祖信仰深化台日文化情誼與民間交流。

日本國際媽祖會會長曾鳳蘭（右）率團拜訪屏東縣政府，縣長周春米（左）贈禮歡迎。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣長周春米表示，近期全台掀起「媽祖熱」，3月屏東在地宮廟接連邀請苗栗白沙屯拱天宮媽祖及台中鎮瀾宮大甲媽到訪屏東，吸引全台香燈腳參與，展現宗教文化凝聚力。媽祖信仰早已深植台灣地方社會，許多縣市皆以媽祖廟為重要信仰中心，並延伸發展出宗教、文化及觀光活動，展現媽祖文化深厚影響力；媽祖不僅神威顯赫，更具有凝聚人心的魅力，這次日本國際媽祖會來到屏東交流，格外有意義。

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周春米表示，位屏東市的慈鳳宮建廟超過300年，是屏東在地重要信仰中心，也是許多屏東人成長記憶中的重要廟宇。因為媽祖信仰，今日許多旅日鄉親齊聚屏東，令人相當感動，也期待未來能透過宗教文化持續深化台日交流。

日本國際媽祖會會長曾鳳蘭表示，自己是屏東潮州人，雖赴台北及日本發展，但始終心繫屏東。媽祖信仰不僅是華人文化的重要精神寄託，更具有世界文化價值，因此多年來持續帶領日本友人及旅日僑胞回台參拜媽祖、祈求平安，也積極將台灣媽祖文化推廣至日本。

曾鳳蘭分享，日本部分沿海城鎮有供奉媽祖的神社，早期因不清楚神祇來源，稱其為「海的女神」，如今透過交流逐漸認識媽祖文化，目前日本已有約10座與媽祖相關的信仰據點，其中名古屋地區也會組團來台進香。此次拜會周縣長，是深化雙方交流的重要開始，未來也將持續帶領僑團及台商走訪屏東，體驗地方文化與觀光特色，協助推廣屏東觀光。

屏縣府傳播暨國際事務處表示，日本國際媽祖會成立於1979年，長年致力於海外媽祖文化推廣與僑界凝聚，透過宗教文化交流深化台日互動。此次訪團來台，除參訪屏東慈鳳宮外，也期盼透過民間信仰連結，進一步拓展文化、觀光及國際交流合作。

日本國際媽祖會拜訪屏東縣政府，雙方互動熱絡氣氛融洽。（圖由屏東縣政府提供）

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