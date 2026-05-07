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沙烏地藝術迷也瘋狂！威尼斯現場激推台灣館 狂讚李亦凡作品：「Taiwan No.1」
沙烏地阿拉伯觀眾Alya（左）被李亦凡作品圈粉。（記者董柏廷攝）
〔記者董柏廷／威尼斯報導〕2026第61屆威尼斯雙年展開展首日，台灣館「鬱卒的平面」在普里奇歐尼宮（下稱普宮）不僅吸引各國策展人目光，現場更有不少被作品幽默感「圈粉」的國際觀眾。其中，來自沙烏地阿拉伯的藝術愛好者Alya在看完李亦凡長達1小時的錄像作品後，給予極高的評價。
李亦凡〈鬱卒的平面〉中，適時穿插「歡迎來到台灣館」以及「Taiwan No.1」等幽默哏。（記者董柏廷攝）
Alya接受本報記者訪問時，興奮表示：「我非常喜歡作品散發的幽默感，雖然文化背景不同，但全程都能抓到笑點！」本身是設計科技從業人員的她說明，對科技進步抱持著非常懷疑的態度，這也是〈鬱卒的平面〉引發她共鳴的原因之一，「作品擁有天才般的幽默與卓越的美學，而且精準擊中了有科技設計背景的我的內心的『存在危機』。」
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李亦凡透過數位人偶那種自戀且碎念的口吻，精準捕捉了現代人在虛擬世界中的焦慮與荒謬。她甚至現學現賣，引用作品中的台詞在普宮現場向記者雙關給讚聲：「Taiwan No.1」，並補充道台灣館是她本屆所有看過的國家館中的第一名。
事實上，李亦凡的作品雖然涉及複雜的軟體操作與哲學思考，但其特有的「台式幽默」與自嘲風格，似乎成功跨越了語言隔閡，不少國際觀眾坐在現場特製的肢體雕塑上，看到幽默處，都能準確抓到笑點，隨著LED牆上的虛擬人偶的演出發笑。Alya的讚譽不僅展現了台灣數位藝術在國際舞台上的親和力，也印證了策展人哈法艾爾所言：「幽默感是跨文化對話最真實的火花。」
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