「只是冰淇淋？」藝術自由踩到紅線 台南特展涉爭議急喊停

「絕對空間」策展單位發道歉聲明。（南市文化局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕近日台南「絕對空間」特展部分展出內容涉性暗示，引發社會關注討論，南市文化局今（7）日表示，接獲觀眾反映後，隨即啟動行政查核程序，全面釐清展覽規劃、執行與審查過程是否涉及相關法律或補助規範問題。

該展覽是以今年上半年度整體展覽計畫申請，並獲視覺藝術類補助，原規劃邀集多位新銳藝術家，透過創作回應空間、物質與當代社會議題，展現多元觀點與實驗精神。不過，展覽中部分作品因涉及未成年影像、性暗示及隱私界線等議題，引發網友質疑與不適感。

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「絕對空間」特展其中1件作品涉性暗示爭議，南市文化局緊急下架並啟動調查。（圖擷自Threads）

據了解，有網友在社群平台發文，表示展覽作品「讓人感到不舒服」。其中1件作品內容為藝術家在某所女校門前手持冰淇淋直播，直到冰淇淋融化，並搭配創作者本人對作品概念的說明。藝術家提到，希望探討「只是拿著1根冰淇淋站在校門前，為何大家會往骯髒方向聯想」。

藝術自由與公共責任，引爆倫理討論。（圖擷自Threads）

然而，部分網友認為，作品中涉及對女學生的性暗示聯想，甚至有將未成年學生影像置入特定脈絡的疑慮，引發「是否以藝術之名合理化不當凝視」的討論。也有人質疑，未經同意拍攝並公開未成年學生影像，是否已踩到隱私與倫理界線。

文化局強調，尊重藝術創作固然應保有思辨與批判空間，但面對公共展覽時，也必須審慎考量社會觀感與觀展對象，尤其涉及兒少與隱私議題，更應以高度責任感面對。未來將全面檢討現行補助審查與執行管理制度，強化展覽內容風險評估、專業輔導與審查機制，讓藝術自由與公共價值能在相互尊重下持續並行。

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