綠委請公視董事長回議場 召委羅廷瑋「休息」杯葛胡元輝上台

立委陳秀寳（左）要求胡元輝（右2）上台備詢，羅廷瑋（左2）讀然離席搞失蹤。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕立法院教育文化委員會今（7）日邀請文化部備詢，因國民黨立委羅智強與教文會召委羅廷瑋拒絕現任公視董事長胡元輝列席，引發執政黨委員不滿，立委吳思瑤請胡元輝回到議場，最後上演會議主席頻頻以「休息」離場杯葛質詢的鬧劇。

公視董事長胡元輝回到列席座位。（記者凌美雪攝）

立委陳秀寳及吳沛憶要求請胡元輝回到議場，並質問羅廷瑋「現任公視董事長是誰？」羅廷瑋未正面回應，只一再重述「公視法」修正案已移除「延任條款」，雙方在爭吵中鬼打牆時，吳思瑤把胡元輝帶回議場，羅廷瑋竟直接喊「休息」就離開，導致文化部所有官員傻眼在議場乾等，雖然羅廷瑋於下午回到議場，但只要委員詢問到公視，胡元輝上台時，羅廷瑋還是又離場。

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對於胡元輝進立院答詢的適法性，李遠表示，《公共電視法》的第二條，裡面有也適用《財團法人法》，雖然第16條「延任條款」被修掉了，碰到難解的情況時，還是要第二條，適用《財團法人法》，「公共電視基金會適用財團法人法，這個是法有授權，這也是立法院通過的法。所以他們自己連公共電視法的法律都沒有讀懂。」

立委吳思瑤（右）出示今日列席官員座位圖，表示召委不能隨便請在場官員離席；文化部長李遠則指出胡元輝進立院答詢的適法性。（記者凌美雪攝）

至於教文會主席可不可以把列席的官員趕離？吳思瑤出示今日的列席名單與座位表指出，召委排定議程後，會依據主題邀請出列席的官員，名單也會事前送到教文會。包括若官員請假，也要看召委准不准假。換言之，今天胡元輝董事長是在列席的名單上，召委也應當有掌握。吳思瑤說，召委若對於出席名單有疑義，就要之前說，這是召委的職權，也是召委的責任，所以召委不能說出席名單他不知道，這是失職與不公。

吳思瑤表示，立法院杯葛新的董事會組成，但公視不能癱瘓，所以胡元輝是忍辱負重繼續做，「今天他還是公共電視的董事長，他就依立法院的邀請來到這裡。召委應當去捍衛自己發出去的要會議通知，而個別委員（羅智強）也沒有權力把任何列席官員趕走。

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