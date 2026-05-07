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成龍濕地藝術饗宴5/23登場 知名踢踏舞團走入濕地表演

2026/05/07 17:59

成龍濕地已成為生態豐富、充滿藝術的國際生態藝術村。（雲林縣政府提供）成龍濕地已成為生態豐富、充滿藝術的國際生態藝術村。（雲林縣政府提供）

〔記者李文德／雲林報導〕2026成龍濕地流動藝術饗宴在5月23日下午登場，今年主題為「走進濕地」，邀請知名舞團「舞工廠踢踏舞團」演出，此外更有3件社區行動藝術裝置，還有主題市集、餐桌體驗。縣府文觀處長謝明璇表示，邀請民眾走入成龍濕地，感受環境與藝術共存的魅力。

2026成龍濕地流動藝術饗宴在5月23日下午登場，今年主題為「走進濕地」，邀請民眾一起走入參與活動。（記者李文德攝）2026成龍濕地流動藝術饗宴在5月23日下午登場，今年主題為「走進濕地」，邀請民眾一起走入參與活動。（記者李文德攝）

成龍濕地曾經是一塊地勢低窪的農地，因連續受到颱風侵襲海水倒灌，積水長年不退100公頃農地成為濕地，經過村民、中央及地方政府、民間團體合力，成龍村翻轉逆境，成為生態豐富、充滿藝術的國際生態藝術村。

2026成龍濕地流動藝術饗宴，今年主題為「走進濕地」，邀請知名舞團「舞工廠踢踏舞團」演出。（記者李文德攝）2026成龍濕地流動藝術饗宴，今年主題為「走進濕地」，邀請知名舞團「舞工廠踢踏舞團」演出。（記者李文德攝）

謝明璇表示，今年度的成龍濕地流動饗宴主題為「走進濕地」，以「走入」為核心體驗，邀請民眾不只觀看，親身踏入濕地場域，感受生命、自然脈動。因此當天下午2點起開始表演，此次特別邀請「舞工廠踢踏舞團」擔綱演出，更請在地團隊「潮NJ4藝享空間」共同參與演出，結合踢踏舞與自然聲響，打造專於成龍濕地的環境劇場。

義大利藝術家Elena駐村創作《蚵嶼生態》，也將在活動中亮相。（雲林縣政府提供）義大利藝術家Elena駐村創作《蚵嶼生態》，也將在活動中亮相。（雲林縣政府提供）創作滿9週年的《再生》也重新修復，將再次亮相。圖為修復前照片。（雲林縣政府提供）創作滿9週年的《再生》也重新修復，將再次亮相。圖為修復前照片。（雲林縣政府提供）創作滿10週年的《連結》也重新修復，將再次亮相。圖為修復前照片。（雲林縣政府提供）創作滿10週年的《連結》也重新修復，將再次亮相。圖為修復前照片。（雲林縣政府提供）

謝明璇表示，今年社區藝術行動也完成3件作品，包含創作10週年的「連結」、9週年「再生」也重新修復，更透過重新設計回應環境變遷，更有義大利藝術家Elena駐村創作「蚵嶼生態」，展開國際與地方的藝術對話。

「飛雀餐桌」設置微醺餐桌體驗，開放30席民眾報名，以當季食材與在地風味為主軸，打造沉浸式用餐體驗。（記者李文德攝）「飛雀餐桌」設置微醺餐桌體驗，開放30席民眾報名，以當季食材與在地風味為主軸，打造沉浸式用餐體驗。（記者李文德攝）

文觀處指出，活動當天還有40攤主題市集，更邀請在地品牌「飛雀餐桌」設置微醺餐桌體驗，開放30席民眾報名體驗，以當季食材與在地風味為主軸，打造沉浸式用餐體驗。

「飛雀餐桌」主理人謝宜澂表示，預計將採自助式讓民眾取餐，預計提供20道料理，有結合崙背南瓜、口湖烏魚子所做的「烏魚子南瓜餅」，還有麥寮小麥、口湖蛤蜊、西螺醬油所烹煮的「海味燉麥」，道道料理皆採用雲林在地食材。

副縣長謝淑亞說，一顆藝術的種子長期播種，已逐漸在成龍濕地茁壯，邀請民眾走進濕地，感受自然與藝術交織的感動。

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