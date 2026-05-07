見證台灣科學教育《科學月刊》與《科技報導》捐贈國圖典藏

見證台灣科學教育的《科學月刊》與《科技報導》今捐贈國圖典藏（國圖提供）

〔記者林曉雲／台北報導〕走過半世紀、陪伴無數台灣學子接觸科學知識的《科學月刊》與《科技報導》，今（7）日在國家圖書館舉行捐贈與數位授權儀式。國家圖書館代理館長翁誌聰與台北市科學出版事業基金會董事長劉源俊共同簽署合作協議，將兩份重要科普刊物及劉源俊手稿正式捐贈國圖典藏，為台灣科學教育發展留下重要歷史見證。

國圖表示，《科學月刊》創刊於1970年，由林孝信、李怡嚴、劉源俊、曹亮吉等一群留美青年學者共同發起，秉持「普及科學、啟發民智」理念，是台灣第一個由民間知識分子組成的科學社群刊物。《科技報導》則於1982年創刊，長期扮演串聯科技界與社會的重要橋梁，並透過廣告收入支持《科學月刊》持續出版。

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國圖獲贈《科學月刊》第0期至671期、《科技報導》第1期至528期，以及劉源俊首批手稿共181件，包括63件手稿、86件書信與32件會議提案、公函等資料，內容涵蓋科學教育推廣、大學制度改革、教育政策建言，以及刊物編輯歷程等。現場也展示劉源俊年輕時寫給物理學家吳大猷的一封6頁長信手稿，內容詳述當年籌辦《科學月刊》的艱辛與理想，流露早年知識分子對國家與科學教育的熱情，引發不少與會者感動。

翁誌聰表示，這批刊物與手稿不只是期刊資料，更是台灣科學教育與知識啟蒙的重要文化資產，前任館長王涵青任內即積極爭取相關文獻入藏，如今在劉源俊同意下順利完成捐贈，為國家典藏增添珍貴內容。

國圖說明，將儘速進行數位化作業，並整合至「當代名人手稿典藏系統」與「期刊文獻資訊網」，未來南部分館也可查詢，全球讀者亦可透過網路了解台灣科學教育發展歷程。

劉源俊致詞時回憶，1970年代一群分散美國各地及台灣的青年科學人，憑藉理想主義與對科學教育的熱忱，在艱困環境下共同創辦《科學月刊》，能一路持續至今從未停刊，相當難得。他形容《科學月刊》是「沒有老闆的組織」，刊物屬於社會公器，靠的是一代代科學月刊人的熱情接棒，經營工作現已順利交棒給年輕世代。

包括前社長盧志遠、顧問周成功、《科學月刊》前總編輯張之傑等多位參與刊物發展的重要人物出席捐贈儀式，盧志遠並期許，《科學月刊》能持續邁向百年，繼續傳承「普及科學、啟發民智」精神。

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