建築師羅榮源斜槓畫家創作上千幅油畫 看玉山也是一種招財神

羅榮源建築師的斜槓人生畫家。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕有人把玉山畫成風景，建築師出身的畫家羅榮源，卻能透過魔幻寫實手法，把台灣聖山轉化為豐富的精神象徵，創作出有藍鯨、帝雉，甚至有招財意象的作品。他說，30年來已畫了上千幅油畫，玉山是主力，「看玉山也是一種招財神」，背後真正想說的是，台灣身邊就有很棒的題材，只是很多人沒看見。

69歲的羅榮源，大學、研究所讀建築，大學任教時前15年教建築設計，後15年則轉向油畫教學，他笑說，其實自己投入油畫創作的時間比建築業務還多，他感謝建築師的收入讓他得以不斷創作。

請繼續往下閱讀...

近百幅作品，每一幅都有其故事，讓人驚豔。（記者張聰秋攝）

「玉山風華－羅榮源油畫個展」即日起至5月24日在彰化藝術館展出，90多幅作品中，一半以上都以玉山為主題，和一般風景寫實畫法不同，他大量加入藍鯨、台灣帝雉、鳶尾花等動植物元素，用亮麗色彩與超現實構圖，重新詮釋建築師眼中的台灣。

羅榮源作品《玉山鯨夢》，刻意把玉山視角拉低，讓藍鯨漂浮山間。（記者張聰秋攝）

其中作品〈玉山鯨夢〉，刻意把玉山視角拉低，讓藍鯨漂浮山間。他說，這是一種隱喻，「台灣不是只站在原地，而是要從更高的地方看自己。」在他眼中，鯨魚象徵台灣，「我要提醒大家，台灣一點也不小。」

他坦言，自己從小就是「坐不住的人」，根本沒有辦法在課堂上坐滿50分鐘，塗鴉就等於變成他在課堂上打發時間，就因為上課愛塗鴉，多次被老師趕出教室，但也因為不停畫，畫畫對他來說駕輕就熟，唸書選建築系本身他就很會畫圖，同時可以維持基本的生活，且有足夠的錢來買畫材。

建築師畫家羅榮源《玉山風華》個展作品。（記者張聰秋攝）

建築工作支撐生活，剩下的時間幾乎全投入創作。羅榮源說，他39歲第一次登玉山後，就開始長期以玉山為創作核心。為了畫玉山，他查遍資料，也觀察不同角度與氣候變化。他認為，其實從台中到高雄，甚至澎湖，天氣好時都有機會看見玉山，但很多人從未真正注意過。

羅榮源油畫作品，讓更多人看見台灣。（記者張聰秋攝）羅榮源油畫創作取材台灣生活日常。（記者張聰秋攝）

除了玉山，羅榮源也大量描繪台灣特有種鳥類，希望透過彩筆與色盤紀錄生活周遭美的景象，讓更多人看見台灣。這次展覽除玉山系列外，也展出台南孔廟、赤崁樓及彰化景觀等油畫作品，彰化市長林世賢邀請大家，一起進入建築師斜槓人生的藝術世界。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法