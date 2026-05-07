看胡元輝走到備詢台的距離很心酸 李坤城：立法院的荒謬

民進黨委員李坤城（左）邀請胡元輝（右）上台時，羅廷瑋再度喊「休息」離場。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕立法院今（7）日邀請文化部進行業務報告並備詢，但公共電視董事長胡元輝卻遭到在野立委以「第7屆董事會不能延任」為由，被趕出議場；雖然在多位執政黨立委聲援下，胡元輝下午得以回到議場座位，但只要有委員要求胡元輝上台備詢，主席台上的國民黨召委羅廷瑋就會喊「休息」，並與同黨委員羅智強一起離開議場。

在朝野立委協調下，取得不點名胡元輝上台備詢的共識。但民進黨立委李坤城在質詢最後又請胡元輝上台想鼓勵他，結果，羅廷瑋還是喊「休息」出。李坤城忍不住大嘆，看胡元輝從座位走到備詢台的距離不長，但感覺走得很心酸，對胡元輝說，「其實立法院不應該這樣粗暴來對待你，為了尊重主席與我，你慢慢走過來，也不敢上備詢台，這其實是一個滿荒謬的場景，這一段距離就代表了現在立法院荒謬的狀況。」

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為了捍衛質詢公視董事長的權利而多次槓上羅廷瑋的民進黨立委吳沛憶說，「實在是不理解，國民黨千方百計要來癱瘓公視的運作。」吳沛憶指出，國民黨癱瘓公視其實不是第一次，在2009年的時候，「這個貪汙的國民黨前立委林益世」當時就曾經凍結了公視4.5億的預算，甚至要求把公視的節目送交新聞局審查，「這形同是回到戒嚴，用政治來凌駕專業，要審查我們的節目內容。」

李遠補充，當時的董事長跟總經理還是前面民進黨派的鄭同僚跟馮賢賢，結果林益世到立法院修法，把公共電視的董事從16個變24個，硬是換掉董事長跟總經理，「連這種事情都做得出來的，你相信做不出其他事情嗎？」李遠說，「我們回頭看這20年來發生過多麼荒謬的事情，後來鄭同僚、馮賢賢打官司告，告到最後打贏了。」

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