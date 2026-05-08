自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 即時

威尼斯台灣館擠爆！李亦凡錄像引笑聲 次長王時思強調「歐洲台灣文化年」深化台歐連結

2026/05/08 01:42

第61屆威尼斯雙年展台灣館開幕首日擠滿國際藝文人士與觀眾。（記者董柏廷攝）第61屆威尼斯雙年展台灣館開幕首日擠滿國際藝文人士與觀眾。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／威尼斯報導〕由台北市立美術館策劃的2026年第61屆威尼斯雙年展台灣館，於威尼斯時間5月7日下午6時在普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）舉行開幕記者會。現場湧入大量國際策展人、藝文人士及當地台僑，擠爆普宮展間，甚至有觀眾席地而坐，展現台灣當代藝術在威尼斯的強大吸引力。文化部政務次長王時思、駐義大利代表處大使蔡允中、北美館館長駱麗真、藝術家李亦凡及策展人哈法艾爾．馮希卡皆出席。

文化部政務次長王時思致詞時表示，今年展覽利用3D列印雕塑與錄影裝置，創造出一個超現實且具黑色幽默的世界。她強調，台灣30年來不斷透過藝術與世界接軌，今年文化觸角更延伸至歐洲13國舉辦的「台灣人權影展」，且目前正與歐洲合作推動「歐洲台灣文化年」，象徵台灣與歐洲之間持續增長的聯繫。駐義大利代表處大使蔡允中也補充，文化交流已成為兩國政府合作的關鍵領域，2025年展開的歐洲台灣文化年，未來將在義大利及歐洲各國組織更多大型演出與藝文展覽。

本屆代表藝術家李亦凡（站者）於記者會現場分享創作心路歷程，並感謝各界支持。右側席位為北美館館長駱麗真（左起）、文化部政務次長王時思、駐義大利代表處大使蔡允中，以及策展人哈法艾爾．馮希卡。（記者董柏廷攝）本屆代表藝術家李亦凡（站者）於記者會現場分享創作心路歷程，並感謝各界支持。右側席位為北美館館長駱麗真（左起）、文化部政務次長王時思、駐義大利代表處大使蔡允中，以及策展人哈法艾爾．馮希卡。（記者董柏廷攝）

北美館館長駱麗真指出，威尼斯雙年展自1995年以來一直是台灣與國際交流的重要平台。本屆藝術家李亦凡運用遊戲引擎等數位工具，探索科技與人性間親密又矛盾的關係，駱麗真形容，觀眾坐在宛如身體部位的雕塑上觀看影像，能體會真實與虛擬交織的趣味。策展人哈法艾爾．馮希卡則感性表示，這是一段美妙的合作，他在策劃過程中感受到北美館團隊的熱情與專業，並希望這件作品產生的共鳴能從威尼斯擴散至全球。

藝術家李亦凡談及創作心路歷程時表示，此次受邀代表台灣館參展，讓他重新思考直覺與衝動背後的欲望與恐懼。他認為黑色幽默在混亂的時代中可以成為一種能量，甚至是讓大眾放下心防的武器，進而檢視人與科技的關係，展覽透過現地製作的裝置，將普空轉化為數位時代的後設劇場，觀眾走進展間都會心一笑。展期將持續至11月22日。

台北市立美術館館長駱麗真（左起）、藝術家李亦凡、策展人哈法艾爾．馮希卡、文化部政務次長王時思、駐義大利代表處大使蔡允中合影。（記者董柏廷攝）台北市立美術館館長駱麗真（左起）、藝術家李亦凡、策展人哈法艾爾．馮希卡、文化部政務次長王時思、駐義大利代表處大使蔡允中合影。（記者董柏廷攝）

★飲酒過量，有害健康。酒後不開車，安全有保障★

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應

載入中