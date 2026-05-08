威尼斯台灣館擠爆！李亦凡錄像引笑聲 次長王時思強調「歐洲台灣文化年」深化台歐連結

第61屆威尼斯雙年展台灣館開幕首日擠滿國際藝文人士與觀眾。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／威尼斯報導〕由台北市立美術館策劃的2026年第61屆威尼斯雙年展台灣館，於威尼斯時間5月7日下午6時在普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）舉行開幕記者會。現場湧入大量國際策展人、藝文人士及當地台僑，擠爆普宮展間，甚至有觀眾席地而坐，展現台灣當代藝術在威尼斯的強大吸引力。文化部政務次長王時思、駐義大利代表處大使蔡允中、北美館館長駱麗真、藝術家李亦凡及策展人哈法艾爾．馮希卡皆出席。

文化部政務次長王時思致詞時表示，今年展覽利用3D列印雕塑與錄影裝置，創造出一個超現實且具黑色幽默的世界。她強調，台灣30年來不斷透過藝術與世界接軌，今年文化觸角更延伸至歐洲13國舉辦的「台灣人權影展」，且目前正與歐洲合作推動「歐洲台灣文化年」，象徵台灣與歐洲之間持續增長的聯繫。駐義大利代表處大使蔡允中也補充，文化交流已成為兩國政府合作的關鍵領域，2025年展開的歐洲台灣文化年，未來將在義大利及歐洲各國組織更多大型演出與藝文展覽。

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本屆代表藝術家李亦凡（站者）於記者會現場分享創作心路歷程，並感謝各界支持。右側席位為北美館館長駱麗真（左起）、文化部政務次長王時思、駐義大利代表處大使蔡允中，以及策展人哈法艾爾．馮希卡。（記者董柏廷攝）

北美館館長駱麗真指出，威尼斯雙年展自1995年以來一直是台灣與國際交流的重要平台。本屆藝術家李亦凡運用遊戲引擎等數位工具，探索科技與人性間親密又矛盾的關係，駱麗真形容，觀眾坐在宛如身體部位的雕塑上觀看影像，能體會真實與虛擬交織的趣味。策展人哈法艾爾．馮希卡則感性表示，這是一段美妙的合作，他在策劃過程中感受到北美館團隊的熱情與專業，並希望這件作品產生的共鳴能從威尼斯擴散至全球。

藝術家李亦凡談及創作心路歷程時表示，此次受邀代表台灣館參展，讓他重新思考直覺與衝動背後的欲望與恐懼。他認為黑色幽默在混亂的時代中可以成為一種能量，甚至是讓大眾放下心防的武器，進而檢視人與科技的關係，展覽透過現地製作的裝置，將普空轉化為數位時代的後設劇場，觀眾走進展間都會心一笑。展期將持續至11月22日。

台北市立美術館館長駱麗真（左起）、藝術家李亦凡、策展人哈法艾爾．馮希卡、文化部政務次長王時思、駐義大利代表處大使蔡允中合影。（記者董柏廷攝）

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