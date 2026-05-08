威尼斯台灣館上演「人偶權力」爭奪戰 國際觀眾席地直擊跨國藝術唱和

表演者在普宮內緩慢移動，後方李亦凡的大型LED作品《鬱卒的平面》閃爍著數位光影，形成強烈呼應，成為本屆台灣館最具張力的風景。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／威尼斯報導〕第61屆威尼斯雙年展台灣館於當地時間7日傍晚盛大開幕。除了藝術家李亦凡吸引眾人眼球的作品《鬱卒的平面》外，北美館也特別邀請南韓藝術家洪銀珠（Eunju Hong）概念編導、金李異水（Isu Kim Lee）表演的作品《當我喜極而泣時，她卻傷心欲絕》（When I Laugh Together, She Dies Alone），於開幕日起連三日下午5時在普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）展場演出。

金李異水以沈重的步伐背負著偶身。（記者董柏廷攝）

威尼斯時間5月7日下午4時，原本人聲鼎沸的普宮展間逐漸安靜下來。表演者金李異水現身於展場右側，身著簡潔服裝，動作緩慢且沈重，彷彿承載著某種不可見的束縛。他在一片靜寂中慢慢匍匐前進，在人群與散落的雕塑之間，試圖尋找並靠近位於展場另一側的偶身。

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當表演者與偶相遇，人與偶的互動便成為矚目焦點。金李異水不間斷與偶互動，呈現拉扯、背負、操控、疊覆、互絆等多重關係。在觀眾的注視下，表演者看似操控偶的肢體，然而，互動時間一拉長，人與偶之間的權力關係，趨於模糊，原本的操控者反倒像被偶制約，甚至背負著偶在場中慢慢繞行。

剛開始偶身靜置展場另一端，等待表演者靠近。（記者董柏廷攝）

偶身的設計在視覺上與李亦凡作品中的虛擬人偶產生微妙呼應，共同指向當代文化中關於鬱卒、虛假與肢體動作的命題。表演者最後繞行至後方房間，偶被另一位藝術家強行奪走，全劇在一片靜默與虛無中戛然而止。

此次演出為洪銀珠重新編排的作品，其選擇以近乎純粹的靜默，回應普宮古老的石牆與李亦凡錄像中充滿機械感的碎念。北美館介紹指出，洪銀珠的作品著重於動作與靜默的細膩關注，與李亦凡錄像作品所展現的角色操控時常轉化成虛無主義式的黑色幽默形成對比。兩人皆面向生命、肢體動作、鬱卒與虛假等命題，在異同之中引動觀者不同的反思。

威尼斯普宮展間擠滿觀展人潮。觀眾席地近距離感受南韓藝術家洪銀珠重新編排、金李異水演出的無聲肢體劇場。（記者董柏廷攝）

本屆台灣館透過科技雕塑、錄像裝置與現場表演的結合，將威尼斯普宮轉化為數位時代的後設劇場，成功引起威尼斯現場觀眾的強烈共鳴。展覽將自5月9日正式開放至11月22日，現場演出《當我喜極而泣時，她卻傷心欲絕》也將於5月8日、5月9日下午5時再次登場。

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